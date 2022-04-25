拆解「不瘦降」之謎 脂肪定位高＋奇難雜症 減極都肥

脂肪定位作怪？——透過控制飲食和恆常運動亦未能令體重下降，或與基底神經節、「脂肪定位」有關。（CreativaImages@iStockphoto）

重塑「美」概念——ViuTV另類選美節目《肥美人》招募BMI超過25的女性，以自信和才能，重塑大眾對於「美」的概念。（資料圖片）

【明報專訊】電視台正舉辦另類選美節目，招募身體質量指數（BMI）逾25的肥胖女性參加，希望打破俗世審美標準。

其中一名參賽者在節目中透露患有「脂肪水腫」，脂肪集中積聚下半身，即使狂做運動兼節食都瘦不下來。是藉口還是中了「不瘦降」？天生「肥底」、減極唔瘦，是否身體出了什麼毛病？

肥胖人士容易被貼上「食太多」、「唔做運動」等標籤，事實是否如此？內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣、香港肥胖醫學會榮譽司庫兼內分泌及糖尿科專科醫生張潔婷均指出，肥胖背後可能有不同原因，甚至是疾病引致；尤其是當持續運動及控制飲食亦不能好好控制體重，便可能與疾病有關！

袁美欣表示，肥胖症大致分兩種：原發性和繼發性。原發性即並無明顯的病因引致肥胖，可能與遺傳有關，「即俗稱『肥底』」，以及飲食過量、運動不足等不良生活習慣有關；繼發性肥胖症，則是因疾病導致的肥胖，如多囊性卵巢綜合症、甲狀腺功能低下、庫欣氏症等。

至於節目中提及的「脂肪水腫」，實質是什麼毛病？袁表示，脂肪水腫（lipedema）並不常見，患者的脂肪常積聚於下半身（腳踝、腳掌除外），由於脂肪過分堆積，觸摸時會疼痛，也容易瘀傷。除了脂肪水腫，肥胖症患者亦可能有淋巴水腫（lymphedema）；脂肪積聚壓迫淋巴影響淋巴系統循環，令淋巴液積聚於皮下，出現「一嚿嚿」腫脹。而由於地心吸力加上長時間站立，故腿部淋巴系統循環最受影響。

以上兩種情况，患者因下身脹痛，都會影響他們做運動減重的動力。但袁強調，單憑參加者描述，難以確定她是否屬上述問題。

原發性肥胖症

多巴胺受體密度低 食更多才飽

不少人從小被稱為「肥仔」、「肥妹」，或許他們身體機能上出現不尋常的地方，先天與肥胖結緣。袁美欣指，我們進食後會覺得飽，是因為基底神經節（basal ganglia）幫助控制飽肚感、滿足感；但研究發現原發性肥胖症人士身上，該位置的多巴胺受體密度比起一般人低。換言之，他們要進食更多食物，釋出更多多巴胺，才能產生足夠飽肚感；「不是他們不想控制食慾，而是身體不斷推他們吃多點東西」，才能正常運作。

改善飲食+運動+藥物 壓低「定位」

另外有研究發現，肥胖症患者的「脂肪定位」出現問題，令體重居高不下。所謂「脂肪定位」，是體內一個內置設定，袁解釋，每個人的脂肪定位都不同，受基因、孩童發育期生活飲食習慣等影響；到成年時，身體就會設定某一個脂肪量為正常水平。當身體脂肪量出現變化，大腦就會作出相對反應，令脂肪返回設定點；情况就像維持正常體溫一樣，如我們感到熱或凍，身體會有生理反應令體溫變回正常，如出汗或打冷震。同一道理，如果身體脂肪量處於定位以下，大腦反應會增加食慾、減慢新陳代謝；相反，如果身體脂肪量在定位以上，大腦則發出信號令到胃口變小，新陳代謝加快。而肥胖症人士的脂肪定位通常很高，減重自然較困難。

原發性肥胖人士節食減肥的效率較差。袁美欣表示，節食會令「新陳代謝tune到好慢」，因為身體「以為無嘢食、鬧饑荒，唯有減慢新陳代謝，希望保持生存」。此舉令身體消耗能量速度減慢，減重難上加難。病人要與醫生討論合適減重計劃，透過飲食、運動，甚至藥物多管齊下，慢慢壓低脂肪定位。

繼發性肥胖症

甲狀腺功能低下、多囊卵巢症致肥

除了天生「肥底」，多種疾病亦會導致病人體重上升。常見繼發性肥胖症之一是甲狀腺功能低下。袁指出，患者甲狀腺素分泌不足，以致新陳代謝減慢，消耗能量減少，令身體積聚脂肪。甲狀腺功能低下除引起肥胖外，張潔婷亦指，患者或會感到疲倦、怕冷、乏力、便秘等，這些都是新陳代謝減慢的徵狀。

女士常見的多囊性卵巢綜合症，亦可能導致肥胖；經期混亂、不孕，以及男性荷爾蒙分泌較多（如多汗毛、腳毛等）亦是常見病徵。張潔婷指，此病屬內分泌科及婦產科醫生共同處理的問題，與荷爾蒙失調有關。患者較容易中央肥胖及出現胰島素阻抗，較高風險患上二型糖尿病。

庫欣氏症 致「月亮臉」「水牛肩」

另一種會令病人體重增加的是庫欣氏症，屬內分泌疾病。張潔婷表示，病因是荷爾蒙分泌失調，皮質醇荷爾蒙分泌過多引起，與腦下垂體或腎上腺出現腺瘤有關。庫欣氏症引起的肥胖情况較獨特，袁美欣指，患者脂肪多數集中於肚部，屬於中央肥胖，但手腳很多時不單止不會變胖，甚至比病發前更瘦削。除有中央肥胖外，患者也可能出現「月亮臉」，「臉變得很圓，有少少腫腫哋」；亦可能出現「水牛肩」，即頸後積聚脂肪，肚皮則出現紫紋，它們都是庫欣氏症的病徵。

抽血檢查 揪出致肥元兇

對付繼發性肥胖，當然要針對病因。治療甲狀腺功能低下方法不難，袁表示，只需補充甲狀腺素即可。用藥後患者體重會下降，水腫亦可改善，甚至還原至病發前的體重；惟患者需一直服藥，以維持甲狀腺功能平穩。至於要根治庫欣氏症，先要找出病源是腦下垂體或是腎上腺。張潔婷指，找到腺瘤位置後，透過外科手術切走增生的腺瘤，便可康復。

嚴重肥胖人士，如果做運動、調控飲食及用藥都未能有效控制體重，就可能需要考慮動手術。袁指出，外科減重手術包括縮胃手術，即將七成胃部切走；或胃繞道手術，將胃縮小及繞道十二指腸，用意是減低胃容量，減少食量，亦減低營養吸收。

食量、運動量沒有大改變，磅數卻節節上升，就要提高警覺，是否患上甲狀腺功能低下或庫欣氏病。袁美欣建議，簡單透過抽血檢查可檢測甲狀腺功能、鉀含量、荷爾蒙分泌，從而診斷出是否患上該兩種疾病。

袁最後提醒，恆常運動和均衡飲食，對預防肥胖相當重要。肥胖症是一個長期病，需要「長期用藥」，而均衡飲食和恆常運動就像不同藥物，需要持續改變生活習慣，才是對抗肥胖症的最有效方法。

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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