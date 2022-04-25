被捧超級食物 含豐富蛋白質好脂肪 大麻籽補營？ 吃魚更實際

應用廣泛——大麻的應用廣泛，從中藥材、烘焙食品，到麻布紡織等。近年大麻籽深受追捧，被稱為「超級食物」，好多人愛在膳食中加入大麻籽，攝取營養。（colnihko、Arx0nt@iStockphoto）

【明報專訊】大麻二酚（CBD）產品熱賣，包括食品、精油、護膚品等。海關抽查CBD產品時，發現部分含有四氫大麻酚（THC）。不論產品中THC濃度有多少，均被視為危險藥物，非法管有或服用屬刑事罪行。

近年大麻籽亦被視為「超級食物」，常加於麵包和蛋糕中，它與中藥火麻仁，同樣是大麻種子。那麼，吃大麻籽麵包、飲火麻仁，會否墮入法網？大麻種子到底有什麼營養價值？

近年興起大麻二酚（CBD），大麻籽和中藥火麻仁，究竟與大麻有何淵源？

一提起「大麻」，第一時間令人聯想到毒品，其實這只是中文一個通稱，泛指含有四氫大麻酚（THC）的任何大麻屬植物或其部分，以及大麻屬植物活種子。

CBD不受監管 THC屬危險藥物

大麻屬（Cannabis）可分為3個品種——普通大麻（Cannabis sativa）、印度大麻（Cannabis indica）、莠草大麻（Cannabis ruderalis）。大麻植物含有多種化合物，包括若干種大麻素如THC和CBD；根據品種和生長條件不同，大麻素含量各不相同。香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、註冊營養師黃蘊芝表示，CBD無精神活性作用（使人興奮）及沒有被用作毒品濫用的風險，在香港不屬危險藥物，亦不受《危險藥物條例》管制；令人上癮的THC則屬受管制的危險藥物。

Marijuana（藥用／毒品大麻）是具足量精神刺激性化合物的大麻，這種大麻可讓人產生幻覺和上癮；Hemp則稱為工業大麻，又稱火麻或漢麻。Marijuana和Hemp都源自於cannabis sativa，惟THC含量不同。工業大麻泛指為生產紡織纖維、食物或是為取得其種子而栽種，CBD含量通常較高；THC含量一般介乎0.3%至1%，遠低於毒品大麻。

大麻籽欠抗氧化實證

大麻籽（Hemp seed）是火麻種子，近年被視為「超級食物」（Superfood）。根據美國農業部轄下的營養素資料庫（USDA）數據，100克大麻籽含約50克脂肪，當中含豐富多元不飽和脂肪酸（約38克），包括Omega-3、6，同時含有蛋白質和膳食纖維，不但有助修補細胞、增強人體免疫力、保護心臟健康、具有抗炎作用，而且有利嬰幼兒腦部發育和眼睛健康。憑藉這些營養價值，大麻籽被吹捧為超級食物。

然而，各界對超級食物定義不一，通常泛指食物具有高營養價值，如具有強抗氧化功能的植物化學成分、Omega-3脂肪酸等，對身體健康有某一些功效。「雖然大麻籽含豐富蛋白質和多元不飽和脂肪酸，但暫時未有足夠研究顯示大麻籽含有豐富抗氧化成分。」黃蘊芝稱，「超級食物」至今沒有統一定義，故未能歸類大麻籽是或不是「超級食物」。有商家標榜大麻籽營養豐富，含有人體必需的脂肪酸、氨基酸、磷、鉀、鈣、鋅等營養，「照這樣說，新鮮魚肉都是超級食物」！

雖然大麻籽營養豐富，每100克就約30克蛋白質，但甚少人一次會吃100克（約6湯匙）大麻籽，反而食85克魚肉、雞蛋或豆腐，更容易攝取蛋白質。以水煮或蒸三文魚為例，根據澳洲新西蘭食品標準管理局資料，每100克魚肉含24.4克蛋白質。只要日常均衡飲食、飲食多樣化就能保持身體健康，不一定要追捧大麻籽。每天進食不同種類食物，便可以吸收不同營養素，特別是具抗氧化功能的植物化學物質。不過，在餐膳加入適量大麻籽亦無妨，譬如配奶、乳酪、麥皮等。

提取過程或受污染 殘留THC

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明補充，植物成分會因部位、品種和種植方法而令含量有所不同，大麻籽產品可能會在製作或提取過程被大麻其他部位污染，而殘留THC。「大麻籽如有小量THC便會受《危險藥物條例》規管，生的種子亦因此受到法律管制。」崔引述韓國一項研究顯示，商業用大麻籽或大麻籽油當中有THC和CBD成分。根據《危險藥物條例》，只要產品含有THC便視為危險藥物，而條例亦有對大麻屬植物作規管。食大麻籽豈不是有可能攝入小量THC？崔認為，要看生產品質控制，但相信攝入機率極微。

兒童、孕婦、哺乳婦女忌CBD

黃蘊芝提醒，大麻籽基本上不含THC，但採摘或加工等處理過程中有可能受到污染；要去信譽良好的商戶購買。雖然CBD有助紓緩痛症、放鬆精神，不會產生對中樞神經副作用，但亦有潛在副作用如令人疲憊，不宜長期大量食用，而小朋友、懷孕及哺乳婦女應避免食用。

■知多啲：火麻仁不宜作保健食材

大麻種子並非新興食材。《本草綱目》已記載了大麻的使用，李時珍曰：「大麻即今火麻，亦曰黃麻，處處種之。剝麻收子，有雌有雄……五、六月開細黃花成穗，隨即結實，大如胡荽子，可取油。剝其皮作麻。其梗白而有稜，輕虛可為燭心。」仁濟醫院——香港浸會大學中醫診所暨教研中心（荃灣區）註冊中醫吳潤珍表示，古代文獻記載整棵大麻植物皆有可用價值，譬如莖皮可用作紡織原料，果實可以榨油，惟臨牀醫學上使用其種子為多。

走進傳統涼茶店，火麻仁喝起來有點像合桃糊，火麻仁其實是普通大麻的種子。根據《中藥大辭典》，火麻仁又名麻子仁、大麻子、大麻仁，為桑科植物大麻 Cannabis sativa L. 的種子，於果實成熟時採收，曬乾後打下果實及除去雜質，取淨仁。大麻種子經炮製後，成為中藥火麻仁。

那麼火麻仁會否含有THC？衛生署中醫藥規管辦公室一篇文章提到，涼茶店的火麻仁歷史悠久，並未發現類似毒品的不良反應。崔俊明補充，「植物加工會影響到當中的成分含量，依政府禁毒官方資訊，中藥火麻仁經加工程序後便沒有THC成分，至於CBD成分則沒有資料可參考」。

過量服用易傷胃氣

大麻籽與火麻仁同樣是大麻種子，網上有影片教學如何將大麻籽炒製火麻仁飲品。吳潤珍強調，市民不應自行製作火麻仁，亦切勿將大麻籽當成中藥服用。火麻仁主要是藥用而非保健食材，過量服用容易損傷胃氣，別把火麻仁當作大麻籽用在烘焙上或加入奶昔、乳酪中食用。

從中醫角度，火麻仁屬於瀉下藥中「潤下藥」，味甘性平、無毒，歸脾、胃、大腸經，主要功效為潤腸通便，紓緩便秘。吳潤珍表示，火麻仁通常用於長者、產婦，以及體弱者因津枯血少所致的腸燥便秘，取其潤燥滑腸之功效。

臨牀上，患者因便秘求診，中醫根據辨證論治及患者日常飲食、情志、年齡、藥物紀錄等處方用藥。火麻仁多數和其他中藥配合使用，鮮有單一用藥治療便秘。中醫治療便秘亦不一定處方火麻仁，如因膳食纖維攝取不足、水喝太少都會造成便秘，中醫會根據患者體質和病情建議不同治療方法，例如蜜糖水、燕麥、火龍果、大蕉、西梅汁都有助通便。

文：利楚兒

編輯：王翠麗

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