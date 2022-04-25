家居日常活動助復康 晾衫抹枱 增強中風「弱手」

好手相助——手部神經支配非常複雜，中風後手部或未能做到精細動作。日常生活中，可按自己活動能力在家練習，如晾衣、摺衫，多用「好手」協助弱手活動，以提升上肢使用量，恢復自我照顧能力。（設計圖片，kazoka30@iStockphoto）

【明報專訊】中風令腦部細胞及神經受損，而每個患者因應受損區域，不同身體機能受影響，如肢體活動能力變差、平衡感缺失、感知功能受損、吞嚥困難或無法用言語表達、思維判斷和記憶力變差，甚至大小便失禁等。

但人腦非常奇妙，腦神經有可塑度，持續復康訓練可刺激腦內其他健康細胞，產生分支互相聯繫，取代壞細胞功能。及早開始復康訓練，有助改善中風後遺症，提升患者自我照顧能力，重投社區生活及工作。

慣用好手礙復健

中風後，患者會有不同程度後遺症，有些患者肌肉處於完全無力狀態；有些則肌張力過高，出現痙攣而令身體重心傾斜，增加使用弱手及弱腳的困難，容易失平衡。另外，手部神經支配非常複雜，中風後手部未能做到精細動作，或難以控制手部活動，患者往往會借助上肢其他部位，如肩頸或腰背肌力協助弱手完成日常生活事項，如刷牙、拿水杯等。有些患者因為想更快完成事項，於是只選擇運用「好手」。在生活上忽視弱手的使用，會阻礙腦神經重組及延遲復康進度。因此治療師在設計上肢復康訓練時，都以日常生活功能為目標，增加弱手使用，讓患者重拾自主能力。

操之過急易拉傷

上肢復康運動分不同階段，治療師會因應患者狀况及能力安排不同程度復康運動。有時候，患者為了加快復康進度而錯誤用力，令弱手受傷。當上肢肌肉處於無力狀態時，好像鬆弛的橡筋，如果沒有正確訓練或動作太快，容易拉傷上肢肌肉及筋腱，需要更長時間處理炎症而耽誤復康進度，所以患者切忌操之過急。在日常生活中，按自己活動能力在家練習，多用「好手」協助弱手作功能性活動，以提升患者上肢使用量，為恢復自我照顧能力準備。

簡單介紹患者在家可做的復健，建議先諮詢職業治療師，以及因應自己能力量力而為。

■上肢訓練5式

1. 抹枱動作

適合膊頭及手肘有少許活動能力患者

目的：增加膊頭及手肘活動幅度

1. 坐直，雙腳平放地，雙臂放枱上

2. 好手放在弱手上面，並協助弱手向前及向後推

10次為1組，重複2至3組

2. 上肢伸展運動

適合膊頭及手肘可以高舉及屈曲伸直患者

目的：增加膊頭活動幅度及手臂伸展的耐力

1. 坐在有椅背的椅子上

2. 雙手夾着硬皮書或硬卡紙，手指盡量伸直

3. 好手慢慢帶動弱手抬高至頭部，盡量保持手肘伸直

4. 雙手慢慢放下至枱面/大腿上，休息5秒

10次為1組，重複2至3組

3. 承托膠碟

適合手腕及手指有協調活動的患者

目的：增加手臂伸展及手指伸直的耐力

1. 將乒乓球放在膠碗內，再把碗放在弱手手掌上

2. 手臂伸直，手掌保持穩定，以免乒乓球掉下，維持1分鐘

註：可根據個人能力，選擇合適乒乓球數量及碗的大小、重量

4. 手指力訓練

適合手指可以做較細微活動的患者

目的：增加手指力

1. 用弱手把衣夾夾開及夾在衣架上

2. 好手可以扶住衣架，保持穩定

10次為1組，重複1至2組

註：因應個人能力，可以坐或站立

5. 硬幣分類

適合手指有協調動作的患者

目的：增加手指靈活度

1. 不同硬幣放在枱上

2. 坐直，雙腳平放地，弱手手臂放在枱上

3. 用弱手將硬幣逐個從枱面拿起及疊在同款硬幣上

10分鐘為1組，重複2組

註：綠色膠帶是弱手

■知多啲：日常生活應用

1. 訓練手的抓放能力

坐在枱前，好手協助弱手緊握水杯或水樽，舉杯飲水

2. 訓練上肢穩定度及耐力

坐在枱前，多利用弱手拿水壺斟水（水壺重量按患者能力而調節）

3. 訓練上肢活動幅度及手指較細微的抓放能力

雙手摺衣服（視乎個人能力，坐或站立亦可）

4. 訓練上肢穩定度、活動幅度及手指協調

雙手掛晾衣服（視乎個人能力，坐或站立亦可）

文：龍嘉靖（聖雅各福群會註冊職業治療師）

編輯：林曉慧

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