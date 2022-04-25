【明報專訊】年初開始，新冠病毒疫情急劇變化，害得香港完全失度，圖斷滋蔓而不去，嚴刻卻散亂，西醫窮於處理，各界響應抗疫護民工作。2月，為使各方抗疫不亂陣腳，我以視頻發放「新冠疫病 防．擋．治」資訊及Omicron始末和對策。那些日子在日常醫療工作及推廣中西醫醫學平台之外，因也要應對疫情及安排多方面需要，十分忙碌，亦用了很多時間組織。

本身忙而不覺，但見到每日死亡人數上升、醫務人員盡了力仍未能成功抵制疫情之苦而不能申訴，心中不忍。特別是見到淒風苦雨中等着入院的長者、病者，使我不禁淚濕。

抗疫聯盟促進中西藥共同發展

20年前，香港中西醫結合醫學會成立，是香港中醫註冊制度化及規管起步之時，多年務實工作，今年中醫團體因疫情預防和治療的努力得到回饋。在中醫藥治療新冠方面，藉中央政府援港抗疫中醫專家組組長、中國科學院院士仝小林所說，香港使用中醫藥治療新冠患者會有一定成效，特區政府增加中醫對新冠治療的介入，推進中醫藥，長遠希望落實將中醫藥納入醫管局體系。感懷一句：沌裏一聲天上響，世人皆仰舉共襄。踏上4月，西醫發展蓬勃時，中醫亦終見開發，中西醫更得展耀，幫助民生。正是：春晚日長紅花發，醫畦深處瓜果香。

目前香港抗擊新冠仍處於嚴峻階段，應加強中西醫合作以助抗疫。3月25日，百多名香港西醫、中醫、牙醫、政界、社團聯會代表等社會各界知名人士及專業人士共同發起「香港中西醫結合抗疫聯盟」，並正式成立，香港中西醫結合醫學會的林志秀、黃譚智媛、卞兆祥和我，4人共同推動抗疫聯盟。長瞻而言，借鑑內地成功抗疫經驗，抗疫聯盟將就中西醫藥結合防治新冠做深入研究，聯合抗擊疫情，以「促進中西醫藥的共同發展」為長遠目標。

見到香港中醫藥與香港中西醫結合發展，能發光獲得認同，實在感觸。4月17日，專家們亦舉行了「中西醫如何攜手共同抗疫」研討會。

早在正月十五（西曆2月），疫情嚴峻之時，香港充斥負面情緒，我寫了一首詩表作安慰。

元宵玩弄火樹凋

長江不忍紫荊蕭

春風吹度無驚浪

香江望罷冠疫潮

數天後便得知中央給予香港大力支援，實在感激，大家同心協力，深信必定能戰勝疫情。

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文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）