醫學滿東華：腹脹照腸無病變 腸易激作怪

【明報專訊】阿麗（化名）是家庭主婦，較早前來覆診，主要是聽我解釋大腸鏡報告。然而，當她得知大腸鏡報告沒有異常後，並沒有因此感到高興，原因是她腹部脹痛問題已經困擾了幾個月，期望大腸鏡能找到原因，並處理根本問題。我遂笑着向她解釋，其實腸道沒有發炎及嚴重病變是好事，而她的症狀有可能是腸易激綜合症引起。

腸易激綜合症（irritable bowel syndrome）並不罕見，估計香港現時患病率6.6%，目前醫學界還未完全了解其成因，但與不同因素，例如飲食習慣、不良情緒及過往腸道感染都有關係。患者一般腹部脹痛已經持續或斷斷續續維持了一段時間，並有相關的大便習慣改變，如便秘或肚瀉等症狀。腸易激綜合症主要是依靠患者病徵及臨牀診斷，而其他檢查例如大腸鏡及抽血等，作用在於排除其他疾病，尤其當患者有大便出血或體重異常減輕等高風險病徵時，大腸癌及炎症性腸病都是需要排除的嚴重疾病。

或與焦慮抑鬱有關

要治療腸易激綜合症，透過藥物及非藥物治療，均可控制症狀，改善患者生活質素。醫生亦期望患者對病情了解更多之後，可減少他們的焦慮。在藥物治療方面，如果患者經常因腸道抽搐而引起腹痛，可考慮服用能減少腸道抽搐的藥物；如患者有肚瀉或便秘問題，則可使用止瀉藥或瀉藥。在非藥物治療方面，由於某些食物（例如中式飲食常見的大蒜、洋葱和豆豉）較容易令腸道產生氣體並引起腹脹，醫生會建議患者減少進食此類食物及觀察效果。另外，情緒問題如焦慮症及抑鬱亦是常發生於腸易激綜合症患者當中，因此醫生會留意相關症狀，並在有需要時轉介。

阿麗對腸易激綜合症有了更多了解，在飲食習慣方面相應調整，亦開始服用腸胃抽搐藥。她腹部脹痛情况及生活質素有顯著改善，有更好的精神可以照顧家人。

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文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）