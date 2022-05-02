吾生有杏：院長醫生周記（193）：難得糊塗

【明報專訊】過去一個月異常忙碌，除了每天照顧病人及籌備「長新冠」的科研工作以外，還要頻頻出席會議，需要審理的事項都是十分繁複、挑戰重重，與會者亦經常各持己見、爭辯不休，人生百態，盡覽無遺，原來衣冠與學識只不過是披在外面的一件羊皮。

偶然在書架找到一本書法選集，當中鄭板橋的「難得糊塗」尤其令我着迷。於是我便上網尋找這4個大字的來歷及意義，細讀多篇文章後頓覺板橋先生的「難得糊塗」是活在當下的大智慧，以下內容除了個人意見，還取材自多個不同的來源。

鄭板橋，原名鄭燮，號板橋，人稱板橋先生。清代書畫家、文學家。曾於乾隆年間為官，政績顯著，後客居揚州，以賣畫為生，為「揚州八怪」重要代表人物。

據說「難得糊塗」這4個字是板橋先生在山東萊州的雲峰山寫的。那一年他遊歷至這地方，晚上借宿於山間茅屋，屋主是一個自命糊塗的老人。這老人家中陳列了一方桌般大小的硯台，並邀請板橋先生題字以便刻於硯背。板橋先生題寫了「難得糊塗」四個字，並印上「康熙秀才雍正舉人乾隆進士」。

因為硯台很大，板橋先生題字後尚有餘地。於是他請老先生寫一段跋語，老人便寫了「得美石難，得頑石尤難，由美石而轉入頑石更難。美於中，頑於外，藏野人之廬，不入富貴之門也」。之後他用了一塊方印，並印上「院試第一，鄉試第二，殿試第三」。板橋先生大驚，知道這老人是一名退隱的官員，細談之下，有感於糊塗老人的命名，板橋先生便補寫了一段：「聰明難，糊塗尤難，由聰明而轉入糊塗更難。放一着，退一步，當下安心，非圖後來報也。」

逆境韜光養晦 留得青山在

「聰明難」，成就大事需要遠大目光及極高的執行能力，要有如此聰明才智固然困難。「糊塗難」，要得過且過、庸碌過活本來並不難，但一心要成就大事的人絕不願意如此苟且偷生，因此糊塗也難。

「由聰明而轉入糊塗更難」，雖有聰明才智及一身抱負，奈何現實世界這個大舞台卻有它的遊戲規則，指鹿為馬、阿諛奉承、顛倒是非黑白等都看在眼內，雖不願埋沒良心、同流合污，但要裝作糊塗繼續活下去卻是更難。板橋先生以寥寥數句，便把這份無奈表達得淋漓盡致。

款跋最後一句「放一着，退一步，當下心安，非圖後來福報也」表達了板橋先生處世之道。他覺得做人要知所進退，以現今世代的說法，就是忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，不求一己私慾或世人回報，但求心安理得。

當然，不是所有人都認同這種欠缺積極拼搏、敢怒不敢言的處世態度，然而「糊塗」亦包含着大智若愚的意思。無論怎樣，我覺得人立於天地之間，總要無愧於心。在逆境中韜光養晦、自我反省，學習收斂與包容，留得青山在，終有一展所長的機會。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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