疏肝健脾 腸胃「順氣」免脹痛

【明報專訊】胃氣脹、胃痛、胃酸倒流等毛病臨牀上十分常見，中醫認為與體內「氣」的運行失調有關，以致影響脾胃正常運化飲食及水液的功能。通過中藥、針灸等治療，配合食療養生，有助改善氣機運行，擺脫消化不良之苦。

「氣機」是中醫術語，是指氣的運行機制，包括氣的升、降、出、入四方面。維持生命功能的「氣」遍佈全身，五臟六腑、筋骨、關節、皮毛等要發揮正常功能，均有賴於氣的濡養，以及氣機運行暢順。人體氣機以暢通為貴，如果運行失常，就是氣機失調。

食積、瘀血、思慮 致氣滯脾胃

常見氣機失調有氣陷、氣滯、氣逆三類。三者之中，氣滯與胃脹、胃痛、胃酸倒流等消化不良症狀密切相關。導致氣滯其中一個原因是暴飲暴食、過量進食肥甘厚味，或跌仆損傷積瘀，又或寄生蟲、異物、體內砂石增生等阻塞，引起食積、痰濁、瘀血等，這些病理產物會妨礙氣的正常運行。

另一個常見氣滯原因是情志不暢，思慮過度，影響五臟中肝臟疏泄功能，干擾氣機的運動。由於在五行中「木剋土」，肝（木）失疏泄，會連累脾（土）失健運。部分患者由於陽氣虛弱，陰寒凝聚，推動無力，體內之氣因而無法按正常機制運行。

氣鬱化火 伴隨燒灼感、反酸

氣滯脾胃，在臨牀上常見徵狀主要為脹悶、疼痛，例如因胃脘感覺脹滿而引致食慾不振、無飢餓感覺，或稍進小量食物即感飽脹、噯氣、惡心，又或感到腹脹、排氣增多、排便不暢。中醫認為「不通則痛」，脾胃氣滯的患者亦會出現胃脘、臍周疼痛，可呈脹痛，或疼痛攻竄移動。氣滯日久能導致「氣鬱化火」，若肝熱、胃熱熾盛，可表現為較強烈的胃痛，甚至伴隨燒灼感、反酸等，狀似胃酸過多或胃酸倒流刺激時的「燒心感」不適。氣滯患者的舌色一般偏暗，可伴隨血瘀，而在舌面、舌邊或舌底出現瘀點、瘀斑。在脈象方面常見脈行艱澀不暢，提示氣血運行有阻滯。

中藥針灸 行氣導滯

治療因氣滯而引起的胃腸不適，一方面會通過疏肝理氣，改善肝主疏泄功能，藉以調暢氣機。另一方面會同時健脾和胃，改善脾胃運化，推動氣機運行。常用有疏肝、理氣功能的中藥，包括柴胡、香附、枳殼等，中藥方劑如柴胡疏肝散。常用有健脾和胃、益氣功能的中藥，包括白朮、扁豆、黨參等，中藥方劑如四君子湯、香砂六君子湯。

針灸治療亦有疏通經絡、行氣導滯的作用。針對脾胃氣滯失調，常用穴位包括位於胸腹的中脘、膻中、天樞，位於下肢的足三里、太衝，以及有補益臟腑作用的背俞穴如脾俞、胃俞等。

飯後散步 按摩腹部助排氣

脾胃氣滯的患者，平時可從調整飲食習慣以改善胃腸功能。在食物選擇上要留意飲食清淡，少吃肥膩、多油、太甜的滋膩食物，以免妨礙消化。此外，容易產氣的難消化食物也要少吃，如果仁、豆製品、奶製品、米粉、即食麵、馬鈴薯、番薯、芒果等。中醫認為「飲食自倍，腸胃乃傷」，建議採取「少食多餐」，避免一次過進食大量食物，更不宜暴飲暴食。在用餐時要細嚼慢嚥，不要吃得太急，或一邊進食一邊喝湯水、不停講話等。否則除了容易吞進過多空氣之外，如果食物未充分嚼碎便進入胃部，會增加胃腸負擔。當食物停留在胃腸時間增加，便會產生更多氣體，導致胃脘脹滿不適。

為促進消化，用餐後不宜坐臥不動，或立刻安排緊張的工作和活動。建議在餐後15至20分鐘輕鬆散步，配合「右上左落」圍繞肚臍打圈的輕柔按摩腹部動作，改善胃腸蠕動，幫助排氣，兼有鬆弛身心、調暢大小二便的功效。

■花茶和胃止痛

脾胃氣滯，可飲用有疏肝理氣、和胃止痛的「玫瑰花山楂茶」，有助紓緩脘腹脹滿、疼痛症狀。

◆玫瑰花山楂茶

材料：玫瑰花6克、茉莉花6克、山楂10克、陳皮1/3塊

製法：沸水冲泡15至20分鐘，溫服，每日1次

功效：理氣和胃止痛

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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