知多啲：調暢氣機 改善新冠後遺

【明報專訊】曾感染新冠病毒的康復者，可能會持續出現脾胃失調、氣機不暢，臨牀上可表現為消化功能障礙，如食慾不振、胃脹、大便不暢，也可表現為全身不適，包括胸悶氣窒、呼吸不順暢、思緒不清晰、耳鳴耳脹、四肢麻痹、女士月經不調、男士性功能障礙等。出現這些後遺症的原因，可能是由於新冠病毒本身，也可能與新冠病毒感染的患病經歷有關。建議從調暢氣機、改善脾胃運化方面入手。在養生調攝方面，應要飲食清淡及充足休息，保持情志舒暢，並且配合多做急步行、深呼吸、擴胸運動，或傳統中醫養生鍛煉如八段錦等，既可增強體質，亦可理順氣機。

■健脾理氣湯水推介：

◆黃芪黨參茯苓陳皮瘦肉湯

材料：黃芪24克、黨參15克、扁豆30克、茯苓15克、厚朴10克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：先將瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：

健脾補氣

行氣

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