【明報專訊】說起鴉片，讀者不期然會想到鴉片戰爭，亦可能聯想到晚清時代，國人受鴉片荼毒，整天只顧橫牀直竹，不事生產，令國家積弱，百廢不興，以致民不聊生，列強欺壓的局面。即使數十年前的香港，雖然鴉片和鴉片製成品，例如嗎啡（morphine）、海洛英（heroin）等已列為毒品，明令禁止，但偷偷吸食的大有人在，當年我便治療過不少母親是「隱君子」的新生兒。後來鴉片類毒品日漸「式微」，被其他軟性毒品，例如「K仔」等取代，現在新生兒病房接收的「毒」嬰，母親沉淪鴉片毒海的已少見，而以軟性毒品的吸食者居多。

世事無常，想不到近年來，鴉片類毒品又再為患，但肆虐之地卻是西方國家，尤其是北美，其中以美國為首，加拿大次之。兩地方政府正頭痛如何應對這個日益惡化的「鴉片危機」（Opioid Crisis）。這個危機，主因是濫用鴉片類藥物，其中不少更是醫生處方的藥物。

鴉片有許多藥用價值，其中最廣為人知的是止痛。醫院便常用嗎啡和人工合成的類鴉片藥物，例如哌替啶鹽酸（pethidine）和芬太尼（fentanyl），為手術後及其他有嚴重痛楚的病人止痛。其中芬太尼的濫用更見嚴重，因此西方國家的「鴉片危機」亦被稱作「芬太尼危機」（Fentanyl Crisis）。

怕痛是人的天性，許多人都受痛楚折磨，有些患上長期病，痛楚根源有迹可尋；有些則是無名痛楚，檢查身體什麼也查不到，總之就是揮之不去，無法根治的痛。美國上世紀90年代末的統計，患長期痛症的國民約1億人，佔了全國人口的三分之一；這龐大人數，為止痛藥製造了可觀的市場。藥廠瞅準商機，大量生產鴉片類止痛藥，除了一般口服藥丸外，更有外敷貼片、溶解片劑、舌下噴劑，甚至棒棒糖。除了止痛外，鴉片類藥品還有鎮定情緒，令人有莫名快感的作用，並會上癮，不少人服完了醫生處方的數量後，還依依不捨繼續服用，有些人更把它當作消遣性藥物（recreational drug），為毒販提供可乘之機。

濫用鴉片類藥物 止痛變攞命

沾上了鴉片類藥物的人士可能不為意，他們隨時有性命之虞，原因是這類藥物，會壓抑人體掌管呼吸功能的中樞神經，過量服用會令人呼吸衰竭，窒息死亡。芬太尼藥力比嗎啡高50至100倍，更容易致命。在美國，1999至2016年間，全國便有45萬人死於鴉片類藥物，單是2016年，美國疾病控制及預防中心估計有超過2萬名美國人死於芬太尼濫用。

芬太尼及其他鴉片類藥物氾濫，有學者認為是醫生多用了這類止痛藥有關。回想過去數十年，我的確目睹了醫療界對止痛藥取態的變化。以往新生嬰兒動手術，術後醫生一定不會處方止痛藥，即使是大手術也不例外，原因是恐防嬰兒從麻醉復蘇後仍不能自主呼吸；嬰兒不懂呼痛，也令人錯覺以為他們對痛楚不敏感。後來有研究發現嬰兒對痛楚有生理反應，體內的應激反應荷爾蒙（flight hormones）飈升，認為不給術後嬰兒止痛藥太不人道。於是用芬太尼給嬰兒止痛成了主流，甚至常規用芬太尼作鎮定劑。新生兒多用芬太尼和「芬太尼危機」的關係還未清楚，但北歐曾有研究，指出曾使用鴉片類藥物的新生兒，日後可能更容易成為隱君子。

經驗告訴我們，許多藥物和其他治療方法都是兩面刃，今天的靈丹妙藥，明天可能被視為毒物，為醫者不可不有所警覺。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）