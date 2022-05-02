談痛說情：家中赤腳行 防足底筋膜炎

【明報專訊】足底筋膜炎是常見足部痛症，患者早上起牀着地時，腳底或腳跟感到疼痛，但痛楚會隨着行走而減輕；然而，倘若站立或行走太久，腳跟會再次出現刺痛。由於痛楚並非持續出現，所以在診所中看見不少足底筋膜炎的患者，往往待痛楚變得嚴重及頻密才求診。止痛藥、注射藥物及物理治療等都是治療足底筋膜炎的常用方法，但對於病情嚴重的患者來說卻成效不大。

鞋跟高度宜1.5至2厘米

因此，「病向淺中醫」對足底筋膜炎是非常重要，而帶有風險因素的人士，例如肥胖、經常長期站立或步行、足弓扁塌（扁平足）或過高等，則更需要做好預防措施，包括選擇鞋跟高度介乎1.5至2厘米的鞋履等。

另一個預防足底筋膜炎的重點是強化足部小肌肉群組，以協助分擔足底筋膜承受的壓力。鍛煉足部小肌肉群一點也不困難，簡單如在家中除掉拖鞋赤腳行走，讓足底肌肉抓地前行已經達到不錯的鍛煉效果。在安全情况下，能夠在沙灘或草地等不平滑地面行走，則有更佳的訓練效果，這就如還原我們原始生活狀態，我們的雙足是為裸足步行而設，只是當人類進入文明社會發展出穿鞋走路的習慣後，走路步姿由雙腳抓地變為滑動鞋底，雙足長時間被包裹在鞋履內，令足底小肌肉與肌腱因缺乏使用及鍛煉而變弱，繼而引發各種足部毛病。

腳抓毛巾波子 強化肌肉

若希望進一步強化足底肌肉群組，可嘗試以足部抓毛巾、波子或其他物件，在練習過程中如感到足部肌肉拉扯甚至「抽筋」的感覺，正顯示足底肌肉強度不足。這些訓練適合男女老幼，即使是足底筋膜炎患者，透過這些簡單小運動也可達到紓緩病情之效。如能夠配合加強其他腳部肌肉群組的訓練，讓整個下肢互相配合支持及分擔壓力，對預防痛症有更佳效果。

因此，建議大家回家後別急着換上拖鞋，且讓雙腳透透氣，重拾雙足接觸地面的感覺，輕輕鬆鬆給足底肌肉上一課。

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監、家庭醫學專科醫生）