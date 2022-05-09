洗鼻抗新冠？ 冲走不適 洗不清病毒

【明報專訊】呼吸有害？受到空氣中刺激物或致敏原影響，鼻敏感患者總是噴嚏打不停、鼻水長流。除藥物外，也可透過洗鼻改善病情。

洗鼻是一種相對安全的居家鼻腔護理方法。疫情之下，網上有人教以洗鼻抗疫。究竟洗鼻可否洗走病毒，預防感染？

鼻腔冲洗（nasal irrigation），又稱洗鼻，原理是利用冲洗液（一般是室溫的生理鹽水）清潔及稀釋鼻腔內的過量黏液、鼻痂、污垢、致敏原、刺激物等，讓鼻腔保持乾淨且濕潤。不少感染新冠病毒的藝人，如C AllStar成員陳健安（On仔）、林欣彤、戴祖儀等，在網上社交平台分享「自救方法」，包括以洗鼻紓緩症狀。

世界衛生組織（WHO）早於2020年初已指出，沒有證據顯示用生理鹽水冲洗鼻子，可以防止感染新型冠狀病毒。為何有些新冠患者又覺得洗鼻有助紓緩症狀？

洗鼻後消毒環境免播毒

迷思1：新冠患者每日洗鼻，可加快康復？

耳鼻喉科專科醫生魏智文表示，新冠患者有很多不同症狀，如鼻腔方面症狀（如鼻塞、流鼻水）較嚴重，每天早晚洗鼻1次，可清洗及稀釋鼻腔內過量黏液，紓緩鼻腔不適，但不能加速痊癒。情况就像上呼吸道感染後，利用洗鼻紓緩鼻腔不適，但不能預防呼吸道感染。

如打算洗鼻紓緩新冠症狀，魏智文提醒，新型冠狀病毒不但傳染力強，而且可在室溫環境存活一段時間。香港大學一項研究發現，變種株Omicron無論在光滑或凹凸不平物件表面的穩定度，都遠高於原始株，例如在不鏽鋼、聚丙烯及玻璃表面，7天後Omicron仍具有一定傳染力；原始株則於第4天已失去傳播力。因此，新冠患者洗鼻後要做足個人衛生，清潔雙手之外，還要徹底消毒相關環境、工具等，杜絕新冠病毒的存活機率，以免增加其他人的感染風險。

改善纖毛擺動 紓緩鼻敏感

迷思2：洗鼻可治癒鼻敏感？

洗鼻「洗不清」新冠病毒，但對改善鼻敏感（又稱過敏性鼻炎）有顯著成效。魏智文引述很多科學研究指出，「洗鼻有兩大好處。先從鼻敏感成因說起：當患者吸入空氣中刺激物或致敏原後，鼻腔內會出現過敏反應，誘發細胞釋放炎症介質，鼻黏膜血管迅速擴張和膨脹，引致鼻癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等。在洗鼻過程中，部分黏在鼻腔的刺激物或致敏原被冲走，縱使不完全消失，但大大減少數量，鼻敏感徵狀自然減輕」。

另一好處是改善鼻黏膜纖毛活動能力。鼻黏膜由一種有分泌黏液功能的上皮細胞，以及具有擺動能力的纖毛所構成。正常情况下，纖毛接觸到空氣中浮動物體後，便會如船槳般將之由鼻腔前面「掃」到後面，轉彎入咽喉後吞進食道。這是鼻腔的自我清潔作用，我們並不會察覺這一連串動作。但對鼻敏感患者來說，當空氣中刺激物或致敏原積聚在鼻黏膜，令鼻黏膜腫起來，阻礙了纖毛擺動。洗鼻可冲走部分刺激物或致敏原，改善纖毛活動能力。洗鼻早晚1次已足夠。如使用噴鼻式的鼻敏感藥物，患者應在洗鼻後15至20分鐘才噴藥，一來令鼻腔潔淨，二來待冲洗液乾透，以免減低藥效。

術後傷口結痂 按情况洗鼻

迷思3：鼻腔手術後勤洗鼻可加速痊癒？

鼻腔手術後，傷口滲血是正常現象，之後傷口會結痂，切勿自行挖除，否則可能受感染，阻礙康復進度。魏智文指，「病人接受鼻腔手術後，休息數天至1周左右，待傷口初步癒合，醫生會建議病人洗鼻，次數視乎手術性質、傷口範圍等而定。小型手術一般每日1至2次，較複雜的手術，傷口較易結痂，冲洗次數要更頻密」。一般來說，較複雜手術傷口康復得較慢，需花更多時間洗鼻。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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