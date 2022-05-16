吾生有杏：院長醫生周記（195）：那人卻在燈火闌珊處

【明報專訊】今天大清早便開了兩個多小時的視像會議，忽然有友人登門造訪。這名相識多年的朋友平日公務繁忙，加上疫情肆虐，大家往往依賴WhatsApp通訊，難得與好友再次相聚，真是喜出望外。

「Francis，轉眼間你當了院長已有9年多了，在你領導下的醫學院亦頗有成績，可有想過為自己的事業再闖另一個高峰？」老朋友這個突然而來的問題，我一時間不知如何應對。

還記得當年前任醫學院院長需要提早接任大學副校長一職，於是我臨危受命，當了一年暫任院長然後正式當院長。在缺乏管理經驗及精心策劃下，只有心口掛個「勇」字。雖然頻頻撞板，但由於沒有個人私心，只是專注如何提升醫療服務、教育及科研質量，反而贏得社會大衆及同事對醫學院的正面評價及支持。

做好本分 務求超額完成

多年來我體會了一個道理，就是要盡心盡力做好本分，務求超額完成，凡事把大眾福祉凌駕於個人利益之上。當時機成熟，自然會有更大的機會、更重要的任務交託給你。至於你應該怎樣選擇，是否願意接受新的挑戰，那就要看看自己有沒有被呼召的感動。相反地，當你以為自己心思縝密、機關算盡，卻往往聰明反被聰明誤，到頭來一無所有。

成大事業必經三種境界

友人離開後，我不禁想起國學大師王國維先生在《人間詞話》中提出「古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界」，他引用了3名古人的詩詞形容這3種境界。

第一重境界是「昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路」：意思是指有遠大志向的人站得高望得遠，但成就大事的路是孤獨的，只有經得起磨練，才具備成大事的資格。

第二重境界是「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」：是指為了堅持這個信念和目標，縱是歷盡艱辛亦始終無悔。

第三重境界是「眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」：是指你付出了畢生努力去尋找心中理想，原來就好像是「燈火闌珊處」的「那人」，而「那人」可能是近在咫尺，也可能是可遇不可求。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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