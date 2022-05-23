關節炎反覆發作 痛風急轉慢 「頑石」作惡

飲食不節——長期飲食不節，體內積聚濕熱，再吹風受寒或夜間陰寒偏盛之時，經絡不行，濕熱痹阻，致關節紅腫熱痛。（設計圖片，sevendeman@iStockphoto）

「節節」失據——痛風好發位置包括第一蹠趾關節、足踝關節、腳跟、膝關節，多在半夜至清晨突然發作。（設計圖片，ThamKC@iStockphoto）

【明報專訊】不少中年男性，經常受痛風發作困擾。在中醫角度，痛風有急性、慢性之分，其臨牀症狀、病機、治療對策都有分別。

急性痛風屬於「熱痹」，為風濕熱邪侵襲，治療要清熱、祛風濕、通絡；慢性痛風屬於「濁瘀痹」，為脾虛、肝腎不足，痰濁、瘀阻沉積，治療要健脾化痰、活血逐瘀、補益肝腎。

無論是急性抑或慢性痛風，日常起居飲食的養生調護都十分重要，有助預防發作、減輕病情。臨牀上痛風症可分成4個階段：

1. 無症狀「高尿酸血症」

患者並無不適症狀，但驗血時可發現尿酸值偏高（＞7.8mg/dL）。

2. 急性痛風關節炎發作

患者因尿酸水平過高，尿酸鹽結晶積聚於關節，刺激免疫系統出現炎症反應，可見關節劇烈紅腫熱痛。好發位置包括第一蹠趾關節（大腳趾頭）、足踝關節、腳跟、膝關節。多在半夜至清晨突然發作，症狀可持續數天至兩周。

3. 痛風間歇期

此時患者如能妥善控制尿酸水平，則病情可維持穩定；否則痛風關節炎可反覆發作，或演變成慢性痛風。

4. 慢性痛風石關節炎期

由於痛風日久，尿酸持續沉積，患者可在四肢關節出現痛風石，伴隨關節炎經常發作，影響日常活動；甚至導致關節變形，更有可能影響血管和腎功能。

急性痛風 飲食不節 濕熱蘊結

急性痛風關節炎發作時，患者常見關節紅腫發熱，劇烈疼痛（甚至不能觸碰），影響活動。按中醫理解，屬「熱痹」或「風濕熱痹」。風濕熱痹的形成，與體內濕熱蘊結有關。由於長期飲食不節，如嗜食肥甘厚味、暴飲暴食，導致體內積聚濕熱。當身體失調到一定程度，再吹風受寒，或夜間陰寒偏盛之時，經絡不行，濕熱痹阻，便可引起受影響的關節紅腫熱痛，出現急性炎症表現。

熱痹的中醫治療，可通過內服中藥清熱、祛濕、活血通絡。常用中藥包括防己、威靈仙、蒼朮、黃柏、川芎、桃仁等，中藥方劑可選用記載於《溫病條辨》的宣痹湯、記載於《丹溪心法》的「治上中下疼痛方」、白虎桂枝湯等。

慢性痛風 脾肝腎不足 瘀血阻滯

如果痛風關節炎經常反覆發作，尿酸值持續超標，病情有可能進入慢性痛風階段。患有慢性痛風的人不僅經常出現關節炎，而且隨着尿酸不斷沉積於關節及鄰近軟組織，受影響部位可出現俗稱「痛風石」的尿酸結晶贅生物。由於關節炎頻繁發生，加上關節受破壞，有可能導致關節變形，嚴重影響外觀及活動功能，少數慢性痛風患者還可出現痛風性腎病。

中醫認為慢性痛風的病機，本在脾虛、肝腎不足，以致氣血兩虛、筋骨失養；標在痰濁、瘀血阻滯，妨礙經絡氣血運行。在治療方面，以關節炎反覆發作、關節僵硬或變形、關節周圍出現痛風結節者，辨證多屬痰瘀互阻，需要化痰逐瘀祛邪，常用方藥包括當歸、丹參、土茯苓、薏苡仁、身痛逐瘀湯等。而腰痠腿軟、乏力、麻痹，每遇操勞或天氣變化時症狀加重者，辨證多屬肝腎不足，需要補益肝腎扶正、強壯筋骨，常用藥包括秦艽、桑寄生、牛膝、杜仲、獨活寄生湯等。臨牀上慢性痛風的患者多數屬於虛實夾雜，治療通常要兼顧祛邪和扶正兩方面。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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