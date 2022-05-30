運動後下腹劇痛 慎防黃體囊腫破裂

黃體囊腫——黃體是正常排卵後剩下已萎縮的卵泡，分泌黃體酮，穩定子宮內膜，如受荷爾蒙影響繼續脹大，會變成黃體囊腫。（janulla@iStockphoto）

【明報專訊】有年輕女子在跳大熱「毽子操」後下腹不適，凌晨痛醒，要到急症室求醫，診斷為卵巢黃體囊腫破裂。婦產科專科醫生指，但凡是生育年齡的女性，都有黃體囊腫破裂風險。劇烈咳嗽、激烈運動和性行為等都有可能誘發。

什麼是卵巢黃體囊腫？平日運動時或運動後下腹痛，是否婦科問題的徵兆？

近日，內地一名24歲女子上網學跳「毽子操」，雖然2分鐘後就放棄，但睡前覺得左下腹不適，凌晨更痛醒要到急症室求醫。經檢查後證實是卵巢黃體囊腫破裂，需立刻做手術治療。

大多無徵狀 隨月經縮小消失

什麼是卵巢黃體囊腫？

綜合婦產科專科醫生方秀儀和仁安醫院婦產科顧問醫生周寄雯的意見，女性排卵日直至月經來潮之間10至14日為黃體期，卵巢排卵後剩下的卵泡會變成黃體（corpus luteum），分泌黃體酮（progesterone），能穩定子宮內膜，令子宮內膜不會脫落。如果卵子受精就可以着牀，若卵子沒有受精，黃體會自然萎縮，子宮內膜剝落，形成月經來潮。

「黃體是正常排卵後剩下已萎縮的卵泡，一般小於2厘米，分泌黃體酮，會逐漸變細。」方秀儀解釋，但有時因為該周期不能排卵，黃體受荷爾蒙影響繼續脹大，充滿液體，變成黃體囊腫（corpus luteal cyst）。有些患者會覺得下腹脹或不舒服，但大多沒有徵狀，而黃體囊腫屬功能性囊腫 ，「有機會自然消失，多數隨月經來潮，囊腫就會縮小、消失」。

不過，當黃體囊腫大於2厘米，就有破裂風險。「患者會腹痛、陰道出血、惡心、嘔吐或昏厥」，嚴重可導致大量出血，引致休克甚至有生命危險。方秀儀表示，破裂原因有二：一、自然破裂。「因內部液體持續累積，使囊腫不斷擴大，當囊腔內壓力過高時，便會自發破裂」；二、腹內壓增加。腹部遭受外力撞擊或擠壓，如劇烈運動、過度用力排便、劇烈咳嗽、激烈性行為等，都有可能導致囊腫破裂。

14至30歲、經前1至2周高危

哪些人有黃體囊腫破裂風險？方秀儀指，凡生育年齡的女性都有可能，其中以14至30歲年輕族最常見。「月經來潮前1至2周為黃體充血期，女性此時若有激烈性行為，或腹部受到強力擠壓，容易使卵巢囊腫破裂，導致內出血。」但黃體囊腫破裂不常見，屬偶發情况。

有凝血問題 或需手術止血

周寄雯表示，她遇過的病例不算很多，但時不時都有出現，「大多是因為運動或性行為後腹痛而求醫，但亦有些是突然肚痛，可能什麼都沒有做過」。她續指，當黃體囊腫破裂患者送院後，醫生會做超聲波掃描評估出血、腹部積血的嚴重程度，「如果只是小量出血，身體凝血功能可以止血，那些血會隨着月經周期、新陳代謝慢慢吸收，但痛症會維持一段時間」；如情况嚴重，出血愈來愈多，腹部劇痛，可能需要緊急手術止血。

「一名20歲女子，與男朋友性行為後，突然非常肚痛，送院治理。」周寄雯表示，檢查下發現她腹部有很多積血，「後來她的情况轉為嚴重，流血致血壓不穩定，需要緊急手術，發現腹內有約2公升積血，也發現黃體囊腫破裂了」。若患者凝血功能正常，囊腫破裂後多數能自行止血，惟一些人可能有凝血問題而不自知，囊腫破裂後會較嚴重。後來周寄雯處方避孕藥，減低這名女生復發的可能，「理論上，抑制了排卵就不會有黃體，但如果想要生育，就要停藥」。她強調此個案較嚴重，醫生才會考慮這樣處方，情况較罕見。

腹痛持續兼嘔吐 快求醫

運動後腹痛，是否黃體囊腫破裂？周寄雯表示，普遍是因拉傷筋腱肌肉導致，黃體囊腫破裂不太常見，大家可如常做運動，「當然太劇烈的運動就要衡量自己身體狀况」。不過，要留心運動後會否出現不尋常情况，一般運動後腹痛並非嚴重，休息後徵狀可紓緩，就毋須太擔心；但如果痛症持續，運動後3、4日仍未減退，「食止痛藥都幫唔到手，甚至會嘔吐等，就要盡快求醫」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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