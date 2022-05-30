行山高處跳下生意外 「大拗」斷距骨 可致缺血性壞死

手術固定——大多數距骨骨折病人需要手術復位和內固定；病人即使做了手術固定，也需要利用助行架以非負重方式走動，保護骨折癒合。（作者提供）

【明報專訊】疫情期間，行山成為熱門的運動，就連一眾平日較少運動的朋友也參與。

行山傷患，除了常見足踝關節扭傷（ankle sprain），部分人因為經驗不足，還會出現「大拗」，導致距骨骨折。距骨骨折併發症機率相當高，距骨缺血性壞死有31%，創傷後退化性關節炎更高達50%。

Judy不常做運動，疫情期間跟朋友一起行山，享受郊遊樂趣。但最近一次行山活動，她從小山坡跳下，「大拗」了一下，右腳馬上劇痛和腫脹，嚴重至不能走動，馬上送院治療。經診斷後，確定為嚴重的距骨骨折。

下肢關節重要樞紐

大家應該對距骨（talus）這個名字相對陌生，神秘的距骨位於足踝深處，是下肢關節中重要的樞紐。分別向上和脛骨（tibia）、腓骨（fibula）連結形成踝關節（ankle joint）；向下和跟骨（calcaneus）連結形成距跟關節（subtalar joint）；向前和足舟骨（navicular）連結形成距舟關節（talonavicular joint）。它們都是下肢重要關節，需承受全身重量並維持下肢的穩定，同時兼顧靈活的跑跳功能。

踝關節：由距骨、脛骨和腓骨組成。當我們走動時，距骨會在脛骨和腓骨所形成的關節面中上下滑動，踝關節屬於樞紐關節，讓足部可以靈活地做出上屈（dorsiflexion），下伸（plantar flexion）的動作。

距跟關節：由距骨和跟骨所組成，它可以做出內外旋（inversion/eversion）的動作，這種微調可以讓人更穩定地在不平的地面走動。

距舟關節：是連結中後足的重要橋樑， 配合強壯的韌帶組織，為足部提供穩定作用，同時也是構成足弓內側的重要部分。它的運動幅度雖然細小，但就像鎖鑰一樣，和跟骰關節（calcaneocuboid joint）一起控制中足的柔軟度。

距骨為齒輪 帶動精準走路模式

足部關節的運動非常複雜，它們以距骨為中心齒輪，一環扣一環，相互影響，形成複雜而精準的運動模式。這種運動模式讓我們走路更有效率。走路時，腳部和地面接觸可以分為3階段：腳跟滾動（heel rocker）指當腳跟接觸地面，踝關節處於上屈狀態，距舟關節解鎖，距跟關節外旋，柔軟的足部有助承受額外的衝擊力，也可以讓足部適應凹凸不平的地面。腳踝滾動（ankle rocker）指全腳掌貼平地面。而前足滾動（forefoot rocker）是指起步離開地面時，踝關節處於下伸狀態，距舟關節鎖上，距跟關節內旋，穩定的足部提供了一個牢固槓桿系統，讓肌肉收縮的力量有效地傳到地面，我們可以利用最少能量將身體重心向前推進。

距骨折斷 或致關節移位

距骨結構特別，因為距骨四周和其他骨骼相連，60％面積均為軟骨組織以形成關節面，而血液供應就只能分佈在餘下的面積。距骨本身血液供應已經緊張，萬一發生骨折，令僅有的血液供應也受到影響，便會造成缺血性壞死（osteonecrosis）。所以一旦骨折，完美的復位十分重要，以減少骨折後出現併發症。

距骨骨折屬於高能量創傷，通常是從高處跌下所致。腳跟着地時的反作用力下造成距骨骨折，多發生在距骨頸部。距骨頸部骨折佔全部距骨骨折50%，嚴重還會引致關節移位。距骨骨折以嚴重程度分級（grade1至4），而愈嚴重的骨折，有愈高機率出現缺血性壞死的併發症。

手術復位固定 復元期約半年

大部分距骨骨折都可以透過X光檢查確診，電腦掃描則可以更準確判斷骨折走向，為手術治療做好準備。只有小部分完全沒有移位的距骨骨折，可以利用石膏固定來治療。其餘多需要手術復位和作內固定。如果骨折嚴重至關節移位，更需要做緊急手術盡快將關節復位。即使做了手術固定，也需要利用助行架以非負重方式走動，以助骨折癒合。因為距骨骨折屬於嚴重創傷，復元時間相當漫長，大多數病人需要約半年才可以較正常走動，而且距骨骨折的併發症機率也相當高，距骨缺血性壞死有31%，創傷後退化性關節炎更高達50%。

上文提及的Judy經歷了手術治療，X光檢查顯示距骨骨折已經完全癒合，經過了6個月復康治療，再配合物理治療訓練，現在已可以正常走動，還可以重拾行山的樂趣。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：王翠麗

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