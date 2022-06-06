親密關係：帶畢業生回現實生活 展人生新篇章

【明報專訊】從2018至2022年，香港經歷了不少人和事的變遷。2019年社會動盪、2020年新冠疫情，學校多次停課，防疫措施限制了社交活動，嚴重打亂社會和生活節奏。

面對這些前所未有的挑戰，對成年人來說已經毫不容易，更何况是仍在自我摸索階段的學生？

習慣網上「生活」 影響人際關係

對於2018年入學4年制大學本科生來說，整個大學生涯也在經歷這些不穩定因素和變遷。基本上「大學5件事」——讀書、住hall、拍拖、上莊、做兼職，在疫情下無一不受影響。大家只能在網上見面，無法與同學和老師正常相處。縱使有實習機會，也可能無法與僱主、同事和其他合作伙伴面對面溝通，學生們需要付出更多努力，才能練習處理人際關係和建立友誼。在這種孤軍作戰的狀態下，入學時對所讀學科和專業的初衷和熱誠，可能已經冷卻，甚至有所懷疑，如果他們要進一步清晰自己的志向，從而找到合適的職業發展方向，更是不容易，起碼比「正常時期」困難。

在疫情下，這樣的學習環境，有好亦有不好。對性格較為內向的學生，網上授課因為不需要與人直接接觸，學習過程會較為自在順暢，但當要向全班同學發言或匯報，他們面對鏡頭便會感受壓力；外向的學生較習慣與人交流，網上授課可能會限制了他們與朋輩互動，也影響了他們發揮自我的機會。正面一點來看，這段時間學生在逆境中自強，年輕人很快便習慣了在家工作的安排與模式。然而，當疫情稍為退卻又到了畢業的時候，他們需要立即適應現實職場環境，如固定工作空間和時間、與陌生同事和上司相處互動。相對於求學時期，工作環境的自由和靈活度都較少，這對每一名畢業生來說都是一個挑戰。

聆聽需求 教面試技巧 包容給機會

過往與學生交談問及對前景的想法，發現學生對找到實習崗位或畢業後找到理想工作大概有一半表示「充滿信心」，另外一半則表示「不太有信心」，而當中有少數更表示「完全沒有信心」。他們面對的困擾包括：缺乏實質工作、實習或組織活動經驗，學業成績不理想，不清楚職業發展方向，未準備好找工作，或未掌握面試應對等見工技巧。

為了讓學生及畢業生應對不斷變遷的社會和工作環境，大學、家長和僱主可考慮提供下列支援：

大學方面：

1.關心學生面臨在學業和職業發展方面的挑戰，關注和支援他們的身心健康或情緒不穩

2.教師與學生同行，協助他們建立價值觀，以及找到將來的發展方向

3.提供實際支援，幫助學生為找工作做好準備，如：如何準備網上面試或小組面試

4.幫助學生理解和分析現實環境的各項限制，建立自信心，如：雖然實習期縮短了，但當中一些得着和寶貴經驗，不妨大膽在面試中分享

家庭方面（父母支援尤其重要）：

1.溝通、理解、通融：提供情感和情緒支援

2.少問、多聽：聆聽他們的需求、願望和面臨的挑戰等

3.多辦家庭活動：把他們從網上的虛擬世界中帶到現實生活環境，多與其他人互動

4.多分享經驗：關心他們的個人成長和發展，而不止是學業成績

僱主方面：

1.多支援：幫助新入職畢業生，如：安排同事指導他們度過最初的適應期，協助他們盡快融入工作環境和團隊

2.多包容：畢業生未必能夠即時理解工作環境的規矩和人情世故，應多讓他們有機會表達意見、觀點、想法和期望

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：謝樹基（香港大學學生事務長、社會工作及社會行政學系教授）、馮秀英（香港大學學生發展及資源中心就業總監）