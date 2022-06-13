兒言自得：為何不吃母乳？

【明報專訊】上期談過美國奶粉荒和香港嬰兒奶粉的一些歷史。事隔兩星期，新聞報道說因懷疑生產線受污染而被迫暫時停產的美國雅培奶粉廠已回復投產，只是復產並不等於市場有足夠供應。現時超市奶粉部的貨架仍空空如也，不知何時才回到往日貨源不斷，父母毋須擔心嬰兒沒奶吃的日子。

母乳是嬰兒最佳食物屬不爭事實：既方便，又安全，營養成分恰到好處，既足夠提供嬰兒生長所需，也不會超額以致對嬰兒脆弱的器官造成負荷；母乳含有殺菌及促進腸胃免疫成分，更是任何奶粉或母乳代替品無法提供的功能。數千年來，人類都是以母乳哺育下一代，從牛乳提煉出來的奶粉，只是近代產品。

1970年代 哺乳被標籤落伍貧窮不雅

以奶粉代替母乳哺育，只有數十年的光景，反映了近代社會的發展和變遷。回想上世紀四五六十年代，奶粉尚未流行，而且香港社會普遍貧窮，大部分家庭難以負擔主要從外國進口的奶粉，在無可選擇下，哺育嬰兒以母乳為主。那時隨處可見婦女解衣哺乳，途人都不以為忤，更不會以淫邪目光視之。到了70年代經濟起飛，愈來愈多婦女成為上班一族，不再呆在家裏作主婦；加上奶粉商不遺餘力的鼓吹宣傳，母乳哺育漸漸被奶粉代替，堅持餵哺母乳的母親更被視為追不上潮流，或是窮到買不起奶粉。

更甚者，若婦女在公眾場所哺乳，會被視作不雅。那時沒有哺乳室的概念，絕大部分場所都沒有私人空間讓帶孩子的母親哺乳，社會風氣又不容許她們在眾目睽睽下履行天職，許多人因此被迫放棄哺乳。曾有外籍母親在某五星級酒店大堂哺乳，因有其他客人投訴，酒店職員着媽媽去女廁餵哺；亦有遊客在的士後座給嬰兒哺乳，司機竟偷拍整個過程，並在網上公諸於世。幸好上述事件都發生於近十數年，社會已醒覺要提倡母乳哺育，酒店大堂事件引來支持母乳哺育的團體到該酒店示威抗議，酒店要公開道歉以息衆怒；偷拍別人私隱的司機給輿論聲討，事件更鬧上法庭。

超短產假 產婦易向奶粉投降

近年來醫學界大力提倡母乳，力陳用母乳餵養嬰兒的種種好處。政府不得不順應潮流，也在這方面做了一點工夫。多間公立醫院成為了「愛嬰醫院」（baby friendly hospital）。要躋身為愛嬰醫院，院方要遵行世界衛生組織及聯合國兒童基金會「愛嬰醫院行動」10項指引，以幫助及激勵產婦母乳餵哺。政府又立法禁止嬰兒奶粉廣告。

在各方面努力下，香港的母乳餵哺率確有上升，可惜許多產婦出院回家後便放棄餵哺，改以奶粉代替。有些雖繼續堅持，但數星期後便無以為繼，向奶粉投降。曾有本地研究顯示，香港的母乳餵哺率偏低，尤其是堅持至嬰兒出生後4至6個月，還繼續哺乳的更遠遠未乎理想，主因是超短的產假，和外國及內地都相差甚遠；即使產婦願意為照顧嬰兒和哺乳放無薪假，也因職位得不到法律保障而卻步。政府前幾年成立特別委員會推動母乳哺育，但提出的建議避重就輕，對最關鍵的產假輕輕帶過，看來要推動母乳哺育，還有許多路要走。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）