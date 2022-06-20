知多啲：翻風落雨關節痛 氣壓改變是元兇？

【明報專訊】過去兩周大雨連連，在天文台發出預測前，已有人早早感知到大雨將至。「長者常說風濕痛，每逢翻風落雨就會關節痛，比天文台更準！」骨科專科醫生陳慧聰留意到，近期的確多了病人求醫，當中不止長者，還不乏年輕人，「有些之前打波扭傷腳踝，或曾經骨折做過手術，就在天氣不好的時候，痛楚無端端出現」。究竟何謂「風濕痛」？

軟骨磨蝕 關節生骨刺發炎

陳慧聰表示，風濕在中西醫範疇是不同的病症。中醫的風濕是指風邪入骨引致筋骨痛；西醫的風濕則是指類風濕性關節炎，是一種自我免疫系統疾病，身體製造抗體攻擊自己的關節，引發炎症和對稱的痛楚，即身體左右兩側同時痛。而因關節痛來求診的病人，大部分是患上退化性關節炎，「退化性關節炎多在下肢出現，尤其在主要的負重關節，即膝蓋、腳腕及髖關節，以膝蓋最常見。關節用得多，導致內裏軟骨磨蝕，關節不能平均受力，產生骨刺，慢慢演變成關節發炎」。

天氣轉變為何會引起關節痛？陳慧聰翻閱不同研究，均指出天氣與關節炎的關係，較多與氣壓有關。有說法指，關節炎病人軟骨磨蝕，骨頭失去軟骨保護，令到裏面的神經線較易感受氣壓改變。當氣壓轉變，造成肌肉和疤痕等膨脹或收縮，帶來痛楚。不過「多年來雖有不少研究，但受研究規模所限，始終未能得出確實定論」。

每日冷敷 按指示用止痛貼

若每逢「翻風落雨」都關節疼痛，陳慧聰建議冷敷患處10至15分鐘，每日敷2至3次，或服用撲熱息痛紓緩痛楚。若未見改善，可用含消炎成分的止痛藥品。在患處貼上止痛貼，都可能有幫助，但首先要了解自己有沒有對藥物、膠水或敷料的材質過敏；注意每款止痛貼都有每日使用上限，建議按包裝指示使用。建議用藥前先徵詢醫生意見，了解問題所在才能對症下藥；例如坐骨神經痛，問題表徵未必出現在腰，而是反映在腳，若然腳痛就貼腳，未必改善問題。

減磅游泳操肌 減關節壓力

早期退化性關節炎患者可考慮服用葡萄糖胺，陳慧聰解釋，「葡萄糖胺可幫助生成軟骨和關節所需的液體，長期服用或可減輕發作時的痛楚」，但未有文獻證實有助延緩關節退化，對晚期退化性關節炎患者未必有明顯作用。

想關節耐用一點，陳慧聰建議：

1. 控制體重：肥胖會增加退化性關節炎風險，尤其膝蓋等負重關節如果承受較大重量，會加速退化，建議過重病人減磅，減低關節負擔

2. 多做運動：關節炎患者可選擇游泳，毋須負重，相比其他運動對關節的壓力較低，又能活動全身

3. 鍛煉肌肉：鍛煉關節附近的肌肉組，如股四頭肌和股二頭肌，這兩組肌肉在站立時能幫助身體負重，如果有足夠力量，就可減輕關節壓力

做法：

坐椅子上，雙腳踏地，屈曲膝蓋維持90度；抬起左腳並向前伸直（圖1），維持3至5秒後放下；重複10至15次為1組，每隻腳各做2至3組

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