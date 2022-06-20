姿治通鑑：「三角軟骨」受傷 扭門把都痛

跌倒傷手——跌倒時，本能地伸直手着地，手腕會因被過分伸展及承受過大壓力，令三角纖維軟骨複合體受創。（設計圖片，Toa55@iStockphoto）

【明報專訊】你試過在手腕受傷後，簡單如扭動門把也感到疼痛嗎？如果疼痛位置在手腕近尾指一側，可能是三角纖維軟骨複合體（TFCC）受傷了。

TFCC是位於手腕近尾指一側的軟組織，由軟骨、半月板樣體及多條連接手臂骨及腕骨的韌帶組成。其功能是穩定手腕關節，同時容許前臂骨旋動，讓我們可以扭毛巾及開門把。TFCC亦會吸收震盪，把壓力從手腕分散到前臂以至整個上肢，例如：分散推門時對手腕產生的壓力。因此，TFCC受損會大大影響日常生活。

成因：跌倒創傷、勞損退化

TFCC受傷原因一般分為急性創傷及退化兩類。跌倒時，本能地伸直手着地，此情况下手腕會因被過分伸展及承受過大壓力，令TFCC受創；意外拉傷或扭傷手腕，亦有可能令TFCC受損。退化是指過分使用造成勞損或部分人士手腕先天結構異常，導致該關節的空間較窄，日積月累下造成磨蝕。

戴手托固定 針灸電療止痛

一般而言，如手腕急性受傷，建議患者先向骨科醫生求診。若創傷程度較輕，會採取保守治療，患者需佩戴手托約6周，手托限制手腕及前臂活動，讓患處休息。物理治療師同時會用針灸及電療止痛和控制炎症，並教患者做一些「等長收縮」的肌肉運動，減低日後肌肉萎縮的風險。

手腕關節經過6周固定，難免繃緊。此階段復康目標為增加手腕及前臂活動幅度，物理治療師會指導患者在無痛幅度內做些簡單舒展運動，滑動關節、肌腱及神經線，亦會教導日常生活要注意的地方，以免再次受傷。

如康復進度理想，患者活動手部時沒有痛楚，便能在第8周開始鍛煉手腕前臂力量。約在第10周，物理治療師會因應患者需要，設計需要負重的復康運動，以便患者重返生活，恢復運動。

香港中華基督教青年會有為手腕或其他痛症人士而設的物理治療評估服務，詳情bit.ly/3w1fQR5或致電2783 3616查詢。

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文：方杰（香港中華基督教青年會物理治療師）