吾生有杏：院長醫生周記（201）：遺忘了25年的故事

【明報專訊】「陳院長，這是一個93歲婆婆送給我的禮物，她還叫我再次多謝你啊！」年輕的郭醫生一邊說，一邊把一個嬌小精緻的串珠仔盆栽（圖）給我看，這是那個婆婆的手工作品。

沉吟良久，我終於想起了：「王婆婆！是王婆婆嗎？她身體好嗎？」

於是郭醫生告訴我，當日一個年紀很大但又很精靈的婆婆由孫仔陪伴覆診，她還未坐下來，便急不及待把這份小禮物送給醫生，並笑着說：「你們所有醫生都對我這麼好！好彩有你們，我才可以活到今天啊！」於是王婆婆便從25年前開始講述她的故事……

幾句話足以改變病人命運

當年她還是68歲，一天凌晨時分因嚴重胃出血入院。「那時我已吐了滿地鮮血，心想活不成了。當年的陳院長還是一個年輕醫生，他堅持要為我做緊急的胃鏡手術止血，我這條命便是他拾回來的！」王婆婆因為膝關節退化而痛得要命，經常到街外的藥房買消炎止痛藥，長期服用這些藥而導致急性胃出血，事實上每年不少長者都因此送命。

「我出院後還經常倚賴止痛藥，但當年的陳醫生極力勸我接受換關節手術，我還記得他對我說：『如果你是我的媽媽，我必定要你做手術！』」終於王婆婆接受勸告做了換關節手術，之後漸漸行動自如，再也不用倚賴止痛藥過活。她感激威院各專科團隊之餘，還經常四出向其他老人家作見證，鼓勵他們不要諱疾忌醫。

「這25年是你們送給婆婆的……」

郭醫生繪影繪聲的把我已遺忘多年的故事傳述，絲絲記憶再次從我的腦海深處逐漸浮現出來。

行醫者一生接觸無數病人，我們輕描淡寫的幾句話，或是溫言、或是冷語，可能轉眼間便忘記了，但就是這寥寥幾句話卻深深嵌入病人心窩，改變他們的命運。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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