兒言自得：父親的角色

【明報專訊】寫本文時剛巧是父親節，留意到報章雜誌及其他媒體有關父親節的報道，遠遠不及母親節那般鋪天蓋地，不由得回想過去數十年診治了數不清的新生兒，焦點也都是放在孩子本身及他們母親身上，好像對父親的角色有點忽略，算得上是另類的性別歧視吧。

上一代家庭，生育孩子固然是母親的責任，在孩子的成長過程中，父親的角色也是「戰略模糊」，除了負責提供孩子經濟所需，撫養孩子差不多全是母親的責任。連督促孩子做功課、讀書寫字，父親也常以「為口奔馳」為藉口，卸責給母親，好像忘了《三字經》裏「養不教，父之過」的教誨。

時移世易，到了我那一代的父親，已經擺脫了以前父親普遍對孩子表面上不聞不問的態度，開始積極參與教養子女的任務。回想過去數十年，在兒科病房裏見盡了許多不同類型父親的眾生相，其中有些印象較深刻，可以和讀者分享。

陪產奪門而出 見先天畸形嬰昏厥

我初出道時，雖然社會已逐漸開放，生孩子不再是要忌諱的事，但是讓準父親進入產房見證孩子出生還未普及，通常只有少數VIP有此特權。當年便有這麼一對VIP夫婦，準母親是女強人兼高齡產婦，但生孩子時卻完全拋棄了強人本色，一定要丈夫陪產，並緊握其手不讓他離開，臨盆在即時更喊痛喊得死去活來，不斷叫着丈夫的名字。我站在一旁守候，準備有需要時為孩子復蘇施救，卻發現準爸爸面色愈來愈發白，整個人也搖搖欲墜，最後終於忍無可忍，一下子摔掉妻子的手奪門衝出產房，連妻子乞求他回來的淒厲叫聲也充耳不聞，當然也聽不到孩子呱呱落地的哭喊聲。事後聽說他整天也沒有回來探望妻兒，夫妻最後也以離異告終。

準爸爸抵受不住目睹孩子出生的精神壓力，在妻子最需要他時不顧而去，突顯出男性的抗壓能力往往比女性低。有一次，新生兒病房從產房接收一名頭顱和面部有嚴重先天畸形的嬰兒，母親看到自然很傷心，但仍然要求讓她抱抱孩子。父親下班後趕來，在新生兒病房看了孩子一眼便雙眼反白，咕咚一聲倒在地下，昏厥兼失禁。我還記得為他急救時，弄到衣服都濕透了他的尿液。

父愛和母愛一樣，可以令人放下了平素的尊嚴和岸然道貌。還記得一名對下屬和學生都非常嚴厲，我們在醫院碰到他都要低頭讓路，不敢正視的大教授，他晚年得女，疼愛得不得了。有一天寶貝女兒因腸胃炎入住了我負責的病房，上司檢查過後認為沒什麼大問題，只是需要留院觀察。黃昏時大教授做完手術來看女兒，問他太太可不可以來探病，當年兒科病房每天只有1小時的探病時間，而且嚴格執行，上司告訴他探期已過，但可以為他太太作例外安排，大教授聽了馬上面色一沉，咆哮說：「混帳，我不要任何例外！」上司拍馬屁拍在馬腳上，唯有尷尬道歉了事。當天晚上，病房收到大教授電話，說他和太太很掛念女兒，亦擔心她沒人陪伴住院不適應，請求護士讓他太太當晚到病房看望。大教授的話誰敢不聽，病房當然作出例外安排。

誰說父愛不偉大！

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）