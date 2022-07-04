維C豐富 高纖含益生元 沙葛消暑解渴 整腸減肥

有營爽脆——沙葛口感爽脆，又含豐富水分、膳食纖維及維他命C，製作冷盤在夏天食用，可補充水分，感覺清爽。（設計圖片，violet-blue@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】說起沙葛，很容易會與粉葛混淆，但兩者味道、烹調方法和營養價值大不同。粉葛多用來煮湯，沙葛則可以生食，世界各地有不少著名冷盤都以它為食材，你試過未？

夏日炎炎，營養師、中醫都推薦以沙葛入饌，做沙律、涼拌菜式，甚至榨汁，消暑又解渴。

沙葛，陌生嗎？潮州粉果內白色像蘿蔔粒的餡料，就是沙葛粒。沙葛還常用於家常小炒，沙葛炒牛肉、沙葛炒蝦仁。沙葛在內地有「涼薯」之稱，會用來做涼拌菜式。在其原產地美洲，墨西哥人會把沙葛加入沙律，秘魯人用它加入檸汁醃魚生（Ceviche）中；在亞洲，沙葛是印尼沙律加多加多（Gado-gado）的材料之一。各式各樣的沙葛冷盤，都非常適合在夏天享用！

味甘性涼 養陰生津清熱祛火

「沙葛清熱消暑﹗」基督教聯合那打素社康服務註冊中醫陳燕桃表示，「沙葛味甘，性涼，養陰生津，清熱祛火」，適合在夏天食用，可生食或熟食，亦可榨汁飲用；將沙葛配以豬骨、赤小豆、白扁豆和眉豆㷛湯，能消暑、清熱祛濕；涼拌或糖醋沙葛，亦是開胃的消暑佳品。

榨汁、做冷盤 補水又降溫

從營養學角度看，沙葛也是非常適合在夏天食用補充水分的蔬菜。香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指，沙葛可解渴，因為水分佔其重量九成，夏天出汗多，「吃富含水分的蔬菜水果，有助補充流失的水分，避免在夏天出現脫水」。炎熱天氣下戶外活動，體溫會隨着氣溫上升，「沙葛可炮製冷盤和榨汁，吃冰凍食物可以調節身體溫度」，有助降溫，感覺清涼。

未有研究證降血壓血脂

網上流傳，沙葛可助整腸、減肥，還可降血壓血脂，真的嗎？「沙葛在蔬菜中，纖維量屬高，而且主要是水溶性膳食纖維，含有菊苣纖維（inulin）。」梁曦允指，菊苣纖維是一種益生元，有助腸道「好菌」繁殖，從而改善腸道及免疫系統健康，亦能促進腸道蠕動，改善排便習慣。加上菊苣纖維能減慢食物消化速度，增加飽腹感，有助調節食慾和減重，同時有助控制血糖升幅和減少食物中膽固醇的吸收。至於降血壓血脂，梁曦允指未有研究證實沙葛有此效用。

100克沙葛維C 佔每日建議量一半

另外，沙葛富含維他命C，每100克有20.2毫克，「以蔬菜水果來說屬高，因為一個成年人每日建議的維他命C攝取量是45毫克，100克沙葛維他命C含量已經接近一半所需」。而高維他命C的食物與鐵質豐富食物（例如紅肉）一同進食，有助鐵質的吸收。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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