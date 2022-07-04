食譜：沙葛生食 做沙律、果汁驅悶熱

【明報專訊】沙葛不一定要煮熟，生食爽脆清甜，用來做夏日沙律可補充水分和膳食纖維。註冊營養師梁曦允亦指，「沙葛本身味淡，可塑度高，可配搭不同時令水果打成果汁或果昔」。還未試過？跟着她的食譜，自製沙葛沙律和冰凍特飲，驅散悶熱感覺。

■泰式沙葛香芒大蝦沙律

材料（2至3人分量）：

沙葛……1/4個

甘筍……半條

青瓜……半條

車厘茄……4粒

芒果（小）……半個

蝦仁……約160克

花生碎……2湯匙

雜錦沙律菜……2杯

鹽、胡椒粉（醃蝦仁用）……適量

香菜（如芫荽、金不換、薄荷葉）……適量(切碎)

沙律汁：

青檸……1個（榨汁）

檸檬……半個（榨汁）

白醋……1湯匙

代糖……2茶匙（如用其他糖，1湯匙）

魚露……2茶匙

蒜頭……2瓣（剁蓉）

紅辣椒……1小條（隨喜好）

水……1湯匙

步驟：

1.蝦仁以適量鹽及胡椒粉醃最少20分鐘，放入滾水中焯熟，備用

2.將沙律汁材料放入小碗中拌勻，直至糖完全溶掉，放入雪櫃備用

3.沙葛、甘筍及青瓜去皮，切幼條或刨絲；車厘茄切小件；芒果去皮、起肉，切長條

4.將（3）放於大碗中拌勻

5.用沙律菜墊底，放入（4）及蝦仁，灑上花生碎和香菜，淋上沙律汁即成

貼士：

•泰式沙律汁選用青檸、檸檬及白醋，並以蒜頭及紅辣椒的香辛調味；減少魚露用量，有助控制鈉質攝取

•可配搭適量穀物類一起進食（如米粉、檬粉）

•可用低脂肉類取代蝦仁，如香茅豬扒、燒雞扒等

■沙葛菠蘿冰

材料（2至3人分量）：

沙葛……1/2 杯（約1/8 個沙葛）

鮮橙……1/2 杯 (約2至3瓣）

菠蘿（新鮮或以果汁浸的罐頭）……1/2 杯（約2片）

100%椰青水……1杯

冰粒……1/2 杯（可不加）

做法：

1.沙葛、菠蘿和鮮橙去皮，切成小塊

2.將所有材料放入攪拌機，攪拌至順滑，如需要可加多點椰青水或清水輔助攪拌，倒入杯內即可享用

貼士：

•100%椰青水無添加任何糖分，同時含豐富電解質，是清水以外補充因流汗令身體水分流失的不錯選擇

•可將預先切好的沙葛及水果放入冰格冷凍，口感更冰涼

[健康]