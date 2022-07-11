戒煙酒藥止甜癮 摺胃免開刀 醫學瘦身新招 踢走頑固肥胖

【明報專訊】香港肥胖學會發表報告，自疫情爆發至今，近四成受訪者體重比2019年增逾一成！純粹是在家工作、少運動惹的禍？翻閱衛生署2014至2015年度人口健康調查，有一半港人屬超重或肥胖，反映問題一直存在。

不少人以減肥為終身事業，為何努力節食和運動卻瘦不下來？當肥胖引起併發症，就可能要藥物或手術幫助。

肥胖會增加心血管疾病、退化性關節炎、二型糖尿病等風險。根據世界衛生組織指引，亞洲人的身體質量指數（BMI）達23以上屬超重，25以上為肥胖，世衛已將肥胖列為慢性疾病。

「生存機制」阻節食運動成效

要踢走肥胖，控制飲食與恒常運動很重要；但香港肥胖學會主席、外科專科醫生徐俊苗表示，有時並非單靠兩者就可達到持續減重的效果。不少因素並非患者能夠控制，當中「生存機制」尤其關鍵。他解釋，節食和運動令熱量攝入量減少、消耗增加，體重開始下降時，身體為了避免偏離「平衡」，會觸發生存機制，體內「飢餓素」（ghrelin）上升增加飢餓感，抑壓食慾的「瘦素」（leptin）則會減少，「慢慢食多了都不自覺，令體重反彈」。

亦有研究發現，睡眠不足及減肥持續一段時間後，瘦素會下降、飢餓素上升，令肥胖人士更難減肥。一連串身體機制提升了減肥難度，患者或需尋求藥物或手術幫助。

用藥刺激飽肚信號 需飲食運動配合

BMI逾27.5可考慮藥物或其他治療，內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，輕微肥胖（BMI<27.5）大多因不良生活習慣引起，可從生活方面調節，「但當BMI很高，甚至已出現肥胖併發症，要盡快用更有效方法減磅，否則（患者）很難開始做運動，無法運動又不能減磅，變相惡性循環，就要用藥衝破障礙」。

「下丘腦主宰身體很多基本功能，包括體重、能量管理等，當中有飽肚信號和飢餓信號，若荷爾蒙如飢餓素刺激飢餓信號，就會感到肚餓，而腸泌素GLP-1、瘦素、POMC等就會使人感覺飽肚。治療肥胖，就要刺激飽肚信號，並阻擋飢餓信號。」袁美欣指現時香港已註冊可用作肥胖症治療的藥物有4種，包括芬特明（phentermine）、納曲酮（naltrexone）／安非他酮（bupropion）、奧利司他（orlistat）及利拉魯肽（liraglutide），會根據患者情况而選擇。

「對於嗜甜患者，安非他酮與納曲酮的組合可能較有幫助。」袁美欣解釋，這兩種藥本身各自用作戒煙戒酒，用在減肥上可降低對甜食的渴望。藥物今年初才獲准在港使用，是最新用於治療肥胖症的藥物。兩者都針對可令胃口減弱的神經元POMC，安非他酮還可刺激多巴胺，更快增加滿足感，減少從食物獲取滿足感的需要；副作用有口乾、心跳加快、血壓上升、便秘等，不適用於25歲以下或65歲以上人士，以及情緒病、心臟病患者。

糖尿專用新藥 減磅中位數達17%

一般減肥藥物的減磅中位數為原本體重7%至10%，去年美國食品及藥物管理局審批二型糖尿病藥物司美格魯肽（semaglutide），用於肥胖症治療，其減磅中位數可達17%，「是目前成效最顯著的藥物」！但袁美欣補充，現時本港僅可用於二型糖尿病患身上。

司美格魯肽是利拉魯肽的進階版，病人從每日注射一針，變成每周一針。兩者都能模仿GLP-1，抑制食慾，「食物去到迴腸，腸道會分泌GLP-1，通知身體已有足夠食物在腸胃，大腦接收到信息後，就會產生飽肚感，並刺激胰島素分泌，減慢腸胃蠕動，增加飽腹感」。不過藥物導致腸胃活動減慢，可能會帶來飽滯感、作嘔作悶、便秘或肚瀉等副作用。

治療肥胖症，還可使用歷史悠久的芬特明，可促進代謝、抑制食慾；以及俗稱排油丸的奧利司他，阻擋腸道吸收油分。

袁美欣強調治療成功並不單靠藥物，曾有病人接受藥物治療後，體重大減40磅，但亦有個案因為副作用，用藥效果不理想，「很多人誤以為，醫生開藥吃完就會瘦，其實真正要醫好肥胖症，需要多方面配合，病人要付出努力，調節飲食與運動」。

縫胃限食量 毋須切胃可還原

中大醫院外科專科醫生、香港代謝及減重外科醫學會主席黃健鴻指，根據國際肥胖外科聯合會亞太分會（IFSO-APC）及第二屆糖尿病外科手術峰會的指引，適合接受減重手術之亞洲人為：

1.BMI>35

2.BMI>30及患有嚴重肥胖相關疾病（如代謝綜合症、睡眠窒息、脂肪性肝炎等）

3.BMI達27.5，經藥物治療後血糖仍控制不佳的二型糖尿病患者

醫生會為符合以上標準的患者做評估，排除風險因素，判定是否適宜做手術。「這50、60年來有10多種減重手術，最普遍是縮胃和胃繞道手術。」黃健鴻指，其中縮胃手術佔全港減重手術約八成，「因為手術原理較簡單，純粹將胃容量縮小，限制進食量，但不影響維他命、礦物質等吸收」。手術透過腹腔鏡割走胃大彎，胃部剩下10%至20%容量，令患者進食小量食物後便有飽足感，同時減少胃部分泌「飢餓素」，降低肚餓感覺。手術後起初2年可減去多餘體重約六至七成，但約5年後胃部可能慢慢脹大，或當飲食習慣改變，體重可能回彈。另外，小部分病人術後有胃酸倒流，需長期服降胃酸藥控制。

必須食得慢，𡁻得爛，食得少

至於2017年才引入香港的內鏡縫胃術療程，是現時最新的內窺鏡減重手術，適合BMI超過27.5人士。黃健鴻表示，做法是以最新內窺鏡縫合裝置，經口腔進入胃內，將部分胃體摺疊縫合，從袋狀變成管狀（見右圖），限制食量。過程要全身麻醉，但毋須切除胃部，也可以還原。不過，縫合線可能刺穿胃或周圍器官，引致出血或穿孔風險；治療後患者不能接受正常胃黏膜檢查，不適合需要定期檢查胃的患者（如有胃癌家族史或胃癌高危者），而且「減重速度稍慢」。

黃健鴻強調，手術治療不是一勞永逸，患者要了解手術風險和對術後飲食改變有心理準備，「我們有句金句：『食得慢，𡁻得爛，食得少』」，如果術後吃太多或不仔細咀嚼，容易「頂住」和引致嘔吐；同時要改變生活習慣，否則減重效果也可能不理想，「有些個案縮胃後只減了10公斤」。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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