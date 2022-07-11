客座隨筆：嚴防丙肝 免致肝硬化

【明報專訊】肝硬化是很棘手的疾病，一旦發生，若不及早處理，可引致肝衰竭，甚至肝癌。根據臨牀數據，每年約1%至3%肝硬化患者會發展成肝癌。丙型肝炎（簡稱丙肝）病毒可引起慢性肝炎，繼而造成肝纖維化和肝硬化。因此，避免或減低病毒對肝臟損害是非常重要。一旦確診肝硬化，必須定期監察，必要時盡快接受藥物治療，避免病情惡化。

「代償期」肝硬化 多無明顯病徵

肝硬化早期，大多沒有明顯病徵，肝功能檢測也可以接近或完全正常，因此大部分患者都不知道自己患病，這階段稱為「代償期」肝硬化。直至出現腹水、食道出血和黃疸等症狀，肝硬化已經相當嚴重，肝臟喪失大部分功能，此階段稱為「失代償期」肝硬化，治療變得較為困難，存活率也大幅降低。「代償期」肝硬化存活期中位數為12年以上，而「失代償期」肝硬化只有2年。

根據世界衛生組織數據顯示，慢性丙肝患者若不及早治療，20年內出現肝硬化風險為15%至30%。現時有非常有效針對丙肝的藥物，只要依從醫生指示，盡早服藥，慢性丙肝絕對可根治。

全口服藥 療程短成效高

丙肝病毒經由血液傳播，高危途徑包括共用針筒注射毒品、不安全性行為，過往亦有由紋身、穿耳、輸血和洗腎而感染，但近年已少見。治療丙肝需要及早確診和用藥。傳統藥物面世近20年，採用干擾素和利巴韋林來抑制病毒，療程約1年，成效約有五至六成；近年出現全口服抗病毒藥，能清除體內病毒，治療目標是完成療程12星期後體內檢測不到丙肝病毒。

全口服抗病毒藥療程約8至12星期，95%至99%患者可根治，副作用較傳統藥物低。醫生選擇口服藥時，會因應病人肝功能、肝纖維化程度、感染丙肝基因型和過往治療等作考慮。須注意，個別藥物不可用於失代償期肝硬化（即已出現併發症如黃疸、腹水、肝腦病變）的病人，否則可能產生嚴重副作用。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：單學成（腸胃肝臟科專科醫生）