戶外運動儲陽氣 增喝凍飲「本錢」

凍飲宜忌——常聽聞凍飲有損健康，更暗藏致肥陷阱。中醫和營養師講解凍飲宜忌，以及製作解渴健康飲品。（Farknot_Architect@iStockphoto）

【明報專訊】凍飲，不但少女、中女、熟女視為「養生」大敵，連MIRROR成員陳卓賢（Ian）都曾表示：「夏天30度我都是飲熱飲！」

炎夏熱得快要焫着，雖有說熱飲「養生」，但其解渴消暑的感覺，遠不及凍飲。然而傳聞凍飲壞處多，運動後喝會令血壓上升，餐後喝則影響消化……熱飲養生與凍飲傷身之說，孰真孰假？

運動後凍飲傷身無根據

坊間有指運動後喝凍水，會引致血管收縮、血壓上升。仁安醫院註冊營養師方敏琪指目前沒有足夠研究顯示，運動後喝凍飲對身體有不良影響；強調不論是什麼溫度的飲品，緊記運動前後必須攝取足夠水分，確保身體不會缺水。

至於網上又流傳，餐後喝凍飲會消化不良，方敏琪亦指目前沒有相關研究支持。惟餐後腸胃血液循環增多，喝凍飲可能令循環減慢，腸道較敏感人士或會感到不適，應避免飲用大量冰凍飲品，喝室溫水或溫水較合適。

營養師：腸道、氣管敏感不宜

香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、註冊營養師黃蘊芝補充，清水、清湯和淡茶都是比較健康的水分來源。水參與人體的生化反應，不論飲用室溫水、溫水或冷水，皆可以為人體補充水分、調節體溫、幫助消化、帶走新陳代謝的產物，以及預防便秘。故此，選擇凍飲抑或熱飲，很大程度上是個人喜好。

但要留意凍水會刺激食道，氣管敏感、哮喘患者不宜。相反，飲用溫度太熱的飲品，會傷害舌頭和食道細胞，長期可導致細胞變異，引發癌症。黃蘊芝提醒，避免喝得太急或短時間內大量喝水，否則會刺激腸胃造成負擔，並引致俗稱「水中毒」的低血鈉情况。

中醫：傷脾胃損陽氣

營養師認為飲品冷熱皆可，但中醫對食物冷暖溫度另有見解。仁濟醫院——香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）註冊中醫梁倩鈺表示，寒冷食物與體溫相差太大，身體需要動用本身的陽氣中和食物陰寒之氣，尤其會損害脾胃陽氣，影響脾胃運化功能。然而，過熱食物亦未必有利健康，經高溫烘焗、油炸的食物具溫熱特性，可引起典型上火表現如喉嚨痛、生痱滋。

唐代醫學家孫思邈在《千金翼方》指出「熱無灼唇，冷無冰齒」，食物溫度要適宜，不宜過燙過冰。《黃帝內經》寫道，「春夏養陽，秋冬養陰」。春夏季時，大自然陽氣升發，人體亦有類似特性，陽氣向外散，而且夏天的暑氣使皮膚腠理打開，亦令陽氣外散。這時，如果進食過多寒冷食物，身體耗用更多的陽氣去平衡，陽氣可謂「傷上加傷」。皮膚腠理打開亦會使外邪容易入侵，當體內陽氣不足以抵擋，便容易生病。

氣血差加寒氣易經痛

梁倩鈺指出，平時少吃生冷食物，多做戶外運動曬太陽，作息規律，都有助儲備陽氣，增加喝凍飲的「本錢」。夏天喝凍飲的確透心涼，但最好少喝淺嘗「過口癮」為妙。如果接受不了暖水，也就喝室溫水。因凍飲屬寒性，其凝滯、收引的特性令氣血和津液停滯。若本身氣血差加上寒氣，女士容易出現經痛、經血發暗、血塊多。「月經來時盡量避免喝凍飲，要喝的話可能是在兩次月經周期之間，此時陽氣稍為充盛些，相對上有『本錢』。」

另外，腸胃功能差、有皮膚問題和寒性痛症患者，最好都避免冰涼飲料，以免加劇病情。懷孕初期的婦女亦不建議進食冰冷食物或飲品，直至懷孕後期約35周或以上，胎兒穩定且陽氣較充足，此時吃小量冷飲冷食則問題不大。如有疑問，應諮詢註冊中醫、醫生或營養師。

雖然打好底子可以偶爾喝凍飲，但經常飲凍飲令脾胃功能差，影響運化功能。梁倩鈺提醒，水濕痰飲滯留在腹部，就會容易形成肚腩。

文：利楚兒

編輯：梁小玲、林曉慧

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