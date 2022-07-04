夏日特飲：DIY紅石榴梳打抗氧化 酸梅湯養陰

【明報專訊】嫌飲無糖茶、清水太乏味，又怕手搖飲品致肥，可以嘗試自製健康飲料。註冊營養師方敏琪推介用鮮榨果汁，隨自己喜好加入冰茶或梳打水，以及青檸、檸檬或青瓜片，再搭配香料如薄荷葉，製作美味的健康飲品。

營養師推介：紅石榴梳打

材料（1人分量）：

紅石榴2至3個、梳打水150毫升、青檸1個、薄荷葉數塊

做法：

1.切開紅石榴取出肉粒，放入攪拌機攪拌後取出隔渣

2.取100毫升紅石榴汁，加入梳打水、青檸汁（可按喜好加入冰塊）

3.可加原粒紅石榴肉及薄荷葉裝飾

營養價值：

‧1杯紅石榴梳打熱量約50千卡、13克碳水化合物

‧紅石榴含豐富鉀質及抗氧化物如黃酮類化合物、花青素

‧鉀是人體必需元素，有助保持電解質平衡和細胞功能正常

‧抗氧化物可以抑制游離基氧化及破壞細胞

中醫推介：酸梅湯

夏天暑氣易耗氣傷津，註冊中醫梁倩鈺表示，天氣炎熱喝酸梅湯也很不錯，可以消暑養陰、補充津液。

材料（4人分量）：

烏梅7至8粒、陳皮3至5克、麥芽5至10克、山楂3至5克、冰糖20至30克、水約1000毫升

做法：

1.將材料洗淨後加水加熱

2.水滾轉細火煲15至20分鐘

3.加入適量冰糖調味，再煮沸即可

4.待酸梅湯暖和或常溫飲用

功效：

‧烏梅具斂肺、澀腸和生津等作用

‧陳皮理氣健脾、燥濕化痰，尤其適合脾胃氣滯者

‧山楂和麥芽有助消食化積、健脾開胃

‧冰糖具養陰生津功效

注意事項：

‧容易胃部不適者，可減去山楂

‧糖尿病、胃酸倒流、胃潰瘍人士不宜飲用

[健康]