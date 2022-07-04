吾生有杏：院長醫生周記（203）：學醫所為何事？

【明報專訊】一年一度中學文憑試即將放榜，每年總有不少有心讀醫的學生及家長向我尋求意見，除了收生要求、課程內容、畢業出路外，我最常遇到的問題是：「陳院長，讀醫是一個重大決定，你有什麼可以提供給我的孩子呢？」

最近，一名家長為着她的兒子應如何選擇感到焦慮不安，不斷打聽本地兩所醫學院的分別，同時又為兒子尋找海外讀醫的機會。這名家長也真的下了一番苦工，例如詳細比較各院校的入學獎金、宿舍環境，還有往海外深造、專科培訓，以至私人執業機會等。正當她喋喋不休之際，兒子卻沉默寡言。我明白天下父母心，但學醫是這個年輕人的個人重大決定，於是我便與他們分享自己當年選擇學醫的心路歷程。

病人福祉為首位

還記得我提出3個重點，希望他們能夠仔細想想學醫所為何事？

第一、我不認同利用巨額獎學金作為招攬。以獎學金資助及獎勵家境清貧的傑出學生固然無可厚非，但我不贊同學生以金錢作為考量。倘若今日你可以被金錢所動，他日你如何於良心與名利之間作取捨？身為老師，我把畢生所學毫無保留的傳授給你，他朝你應該憑實力換取合適的回報。學醫有別於從商，我們不是以最低成本追求最大利潤，正因為我們的回報並不單以金錢衡量。

第二、我不會保證日後你必定成為名醫，或能夠為富豪把脈診症；我只承諾竭力栽培你成為一名仁醫，凡事以病人福祉為唯一考慮，因為我們的社會太需要這些有heart 、仁心仁術的醫生了。

第三、我不會讓你誤以為學醫之路會順風順水，他朝必定平步青雲，因為行醫的道路是荊棘滿途。只有那些常常懷着謙卑的心去終身學習的人，才有成功的一天，令世界變得更美好。

學醫所為何事？除了追求個人理想，亦要撫心自問：「我願意一生都把病人福祉放在首位嗎？」

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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