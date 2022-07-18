量度脈搏呼吸 自測脈息比 透視身體狀况

【明報專訊】古時，除了望聞問切，我們的祖先還用什麼方法來判斷健康呢？答案是脈息比。

脈息比就像身體的天氣預報，隨時變化，能及時反映出身體是否處於健康狀態。臨牀上每天為病人測脈息比，對治療有很好的指導作用，也可以據此作養生保健！脈息比簡單實用，今天教大家如何自測。

脈，就是脈搏；息，一呼一吸為一息。脈息比就是脈搏與呼吸之間的比值。《黃帝內經》提到：「人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息脈五動，閏以太息，命曰平人，平人者不病也……人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁……」意思是說，脈搏和呼吸有一定比例，當比值在4至5，就是「平人」，如果太低就是「少氣」，太高就是「脈躁」。所以大家可以自測脈息比，再根據相應分類作養生保健。

比值<3或>6 病重快求醫

首先，測量每分鐘「脈搏」次數，再測每分鐘「呼吸」次數，將脈搏次數除以呼吸次數，得到一個脈息比值：

‧脈息比值<4，就是「少氣」，說明身體比較虛寒，運動時耐力不足

‧脈息比值在4至5，就是「平人」，處於暫時平和，或者是虛實夾雜

‧脈息比值>5，就是「脈躁」，通常是實證熱證，表現燥熱，運動後容易出現胸悶、心慌

少氣或脈躁者，根據脈息比養生保健是最簡單實用的方法。但如果經過家居調理，脈息比都不能改善，便要及時找中醫調治。當脈息比值<3或>6，則表示病重，需要及時就醫檢查治療，以免耽誤病情！

比值<4 「少氣」虛寒

如果發現自己「少氣」，可以這樣保健養生：

食療：紅棗6克 、生薑6克、紅糖6克、桂皮6克，煲水代茶飲；糖尿病患，紅糖改成北沙參6克

外治：艾灸、神燈、鹽袋熱敷湧泉穴，或艾葉煮水泡腳，選其中一種方法，20分鐘即可。也可以按揉足三里、氣海、太淵各200下；少喝冷水，少食辣椒，多曬太陽

比值4至5 「平人」暫平和

如果脈息比是「平人」，這是相對、暫時的狀態，可以自我家居調理：

1.食療：與「少氣」相同

2.外治：可按揉足三里、氣海、太淵各200下；推拿、針灸、刮痧、拔罐等都可以

比值>5 「脈躁」燥熱

如果脈息比是「脈躁」，保健方法是：

食療：紅棗6克 、生薑6克、菊花10克，煲水代茶飲；也可以煮食白蘿蔔湯

外治：背部刮痧、拔罐，還可用穴位指壓法，點壓二間穴及魚際穴各200下，大便秘結加支溝穴。建議多飲水、減少蛋奶肉、不要熬夜

■臨牀案例

脈息比6.85 右下腹痛

一名女士因肩周炎求診，脈息比在4至5之間。有天晚上10點多突然右下腹疼痛，轉側時加重，次晨仍然有疼痛，但沒有更痛。急來針灸，當時沒有嘔吐及寒熱，大便有解少許。檢查發現其脈息比升至6.85，考慮脈躁，脈息比異常地升高，讓我警惕可能有急性炎症，檢查腹部尚軟，右下腹闌尾點按壓有明顯壓痛，且觸及小指大的條索狀包塊，脈浮而數長，結合脈躁，考慮有單純性闌尾炎，尚可保守治療，予以大柴胡湯、大黃牡丹皮湯合金鈴子散等，配合針灸清解陽明燥熱。

治療2天後自覺疼痛消失，僅在右下腹深壓時有點疼痛，繼續治療1周後壓痛完全消失，脈息比降至4.22。

脈息比2.94 心悸氣短乏力

另一名女士，接種新冠疫苗2周後半夜心悸而醒，感覺心跳大力及快速，約半小時後慢慢減輕，伴氣短乏力，舌淡苔白厚膩，脈浮而雙尺脈緊，查脈息比2.94，明顯少氣，給予當歸小建中湯合五苓散加減，配合針灸益氣養血、寧心安神、散寒化濕。治療6日後心悸緩解，脈息比增加到3.56，說明隨着徵狀改善，脈息比也在改善中。

南京中醫藥大學客座教授李樹森在研究《黃帝內經》過程中，發掘並整理出脈息比，將於臨牀實踐，總結出治療和養生保健方法。這方法簡單實用，希望大家都學會這方法為自己健康保駕護航。

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文：趙麗（香港中文大學中醫學院校友會成員、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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