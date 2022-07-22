姿錯能改：腰背痛纏繞 練核心肌鬆一鬆

腰痛有因--腰部常見痛症五花八門，大至椎間盤突出、坐骨神經痛，小至肌肉痠痛。（設計圖片，bunditinay@iStockphoto）

【明報專訊】腰背痛是常見痛症，由高水平運動員以至活動能力稍遜的老年人，均可能受到不同類型腰背痛困擾。

成因：不良姿勢 肌肉繃緊乏力

腰背疼痛有幾個常見成因：

1. 不良姿勢，如圓肩、過分挺直腰背等

2. 用力時鎖住核心肌肉及閉氣，此舉會增加力量運用，但負面影響是令腰背或腹部肌肉繃緊

3. 核心與上下肢肌肉力量不足，搬運重物時需要借助腰背力量

腰部常見痛症五花八門，大至椎間盤突出、坐骨神經痛，小至肌肉痠痛。放鬆腰背肌肉是常見治療手法，因為腰部肌肉繃緊會增加關節或肌肉本身負荷。除此之外，腰部肌肉亦連結背闊肌、臀大肌等上下肢肌肉，所以若手腳用力時，腰背向後彎或腰腹過度收緊，亦會增加痛症風險。治療方針上，除了放鬆腰背肌肉外，亦會檢查上下肢肌肉柔韌度。

腰痛原因也可以是腰椎關節活動度不足，腰椎關節有5段，胸椎有12段，良好脊椎活動需要連貫而暢順地逐節移動。但如果腰背肌肉僵硬，就需要利用手法治療或儀器輔助放鬆肌肉，再配合脊椎及核心肌肉訓練，改善肌肉長期繃緊的情况，減低腰背痛困擾。

針對核心與上下肢肌肉力量不足，可以作核心肌肉訓練，常見如蜷腹及橋式訓練，還可以嘗試配合手腳移動的核心肌肉訓練，如鳥狗式、半蹲，增加核心肌肉與手腳的協調，從而減少依賴腰背肌肉去協助日常手腳活動。

總而言之，想要根治腰背痛，放鬆腰背肌肉，配合脊椎活動訓練，以及含手腳協調元素的核心肌肉訓練才是長遠之策。●

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文：蘇文浩（香港中華基督教青年會物理治療師）