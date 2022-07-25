實心實意：中西醫學聯手 夾擊痛症

【明報專訊】長期痛症影響身體機能，亦對情緒造成很大困擾。根據世界衛生組織統計，每5個成人中，就有1人面對長期痛症。作為醫者，亦是患者，對痛症有更深體會，若要形容痛症感覺，就好比辛辣食物有不同種類，包括麻痹、脹痛、繃緊、刺痛和痠軟等，久久不能散去。雖然痛症難以根治，但可靠治療紓緩。

臨牀證實，中醫和西醫針對不同層面痛症，療效各有千秋，互相配合能事半功倍。醫者因應患者情况，選擇適合治療方案，例如中草藥、針灸、復健推拿、職業治療、物理治療、心理輔導等治療，改善血氣運行，提升免疫能力，以達到病人自我修復功能。我身為職業治療師，同時是一名痛症病人，有時會接受同事治療，親身體驗中西醫療法分別。中醫治療比較「溫柔」，透過針灸、藥物及推拿「以柔制剛」紓緩痛症。我的同僚是註冊中醫，亦曾受痛症困擾，他接受職業治療和物理治療時，明白到西方治療以解剖學為基礎，精準度和保護力有一定優勢。

正因為團隊了解中西醫療法的特點，兩者配合下，同時調理病人，有助加速修復。比起傳統復康治療，中西醫全方位復康治療因應患者需要而制訂個人化治療方案，彈性更大，全面照顧身、心、社及靈性需要。

治療時，我們嘗試找出痛楚根源。不少痛症皆與生活習慣、年紀及工作性質相關，例如工作階層多見肩頸疼痛，而長者則有小腿和腰間痛症。找出致痛原因，才能對症下藥。另外，曾有病人因為跌倒，扭傷手腕而求診。團隊治療手腕創傷外，更治療其肩頸等部位的痛症，團隊同時關顧身體其他地方，充分發揮中西醫全方位治療的精神。其實，人體屬一個整體，手腕筋絡與肩頸亦有關聯，所以並非單一「頭痛醫頭、手痛醫手」。

照顧者陪診 在家延續療程

除了痛症病人外，中風病後出現局部或半邊癱瘓，肌肉繃緊，需要臥牀或坐輪椅，失去行動和自理能力。透過中西醫全方位復康治療，可以令肌肉放鬆，能把握機會作肌肉練習，踏上復康之路。不少病人很開心地說，放鬆後第一件事就是為腋下搔癢呢！

為了讓治療事半功倍，團隊鼓勵照顧者陪診，觀察和學習按摩手法，回家後能繼續幫助病人治療。我們希望病人至少在6周內，每周2次療程後，痛症不會惡化。而家人學習照護方法後作家居護理，有助病人逐步恢復，重拾自理能力。我們抱着不放棄的態度，即使是難以改善的復康個案，也會探究當中的可能。期望不久將來，中西醫結合治療可以愈加普及，令更多患者得到合適治療。

基督教靈實協會推出「中西醫全方位復康治療」（東九龍中心），由中醫、職業治療師及物理治療師等組成，糅合中西醫學精髓，以現代醫學「微觀」和中醫「整體觀念」治理病人。

文：李萬發（靈實中西醫全方位復康治療註冊中醫）、陳俊松（職業治療師）