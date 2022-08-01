腰赤赤「結石」作怪 炎夏缺水高危 過度補充維C增風險

【明報專訊】近日，不但歐美受熱浪衝擊，華南也進入全年最高溫及潮濕的「三伏天」。走到街上，汗流不止；夏天是患腎結石的高峰期，加上疫下生活習慣改變，進一步增加患結石風險。

當尿液中代謝物難以稀釋，沉澱在泌尿系統會漸成結石，影響排尿功能。腰痛是腎結石常見症狀，惟不少病人誤以為是腰痠背痛，延誤治療令病情惡化，可致急性腎衰竭。

少飲水排尿 代謝物沉澱

正常人1天尿量約1500至2000毫升，每天排尿次數約6至8次，每次排尿約250至350毫升。尿液主要成分是水，約佔96%；其餘是鈣質、磷質、鎂質、阿摩尼亞、草酸、蛋白質等代謝物，它們亦是形成腎石結晶體的物質。若飲水不足，尿液無法稀釋代謝物，致其濃度過高，容易沉澱在泌尿系統中，逐漸形成結石。泌尿系統任何一個部分都可以出現結石，例如腎結石、輸尿管結石、膀胱結石等。而根據不同結晶體物質，可分為：草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石等，當中以草酸鈣結石佔大多數。

士多啤梨高草酸 嗜茶啡小心

為何夏天是腎結石個案的高峰期？泌尿外科專科醫生張皓琬指出，可從以下三方面解釋成因：

‧地理原因

香港位於亞熱帶地區，夏天氣溫高逾30℃，在街上逛一圈已汗流浹背，一般人在炎熱環境下每小時脫水量約275毫升；若再加上飲水不足使排尿減少，就容易引致腎結石。

‧繁忙生活節奏

很多人到了有口渴感覺，才會主動喝水，其實這時體內可能缺水0.5至1公升，若再加上夏天多汗，進一步加劇缺水問題。

‧飲食習慣

不少人愛以茶或咖啡代替白開水，而半發酵黑茶（如普洱、鐵觀音）、咖啡等均屬高草酸。水果雖是夏日消暑解渴良品，但備受歡迎的士多啤梨、布冧等亦屬高草酸。當體內草酸濃度提高，就會增加腎結石風險。此外，不少人飲食習慣偏向重口味，食物的鈉含量偏高；當體內鈉質增加，會導致鈣質從尿液中流失，在尿液中更易與草酸結合，誘發腎結石形成。

新冠疫情令大家的日常生活模式改變，亦增加腎結石的風險。張皓琬指出，面對來勢洶洶的疫情，不少人選擇進食維他命C補充劑，欲提升身體抵抗力。這類補充劑每粒劑量介乎500至1000毫克，相等於每日建議攝取量5至10倍之多，如果長期攝取過量維他命C，可能會在體內轉化為更多草酸，亦增加腎結石形成的風險。

常吃火鍋 尿酸高致結石

「此外，近年發現不少20、30歲患者尿酸水平偏高，引致尿酸結石。原來大家在疫情期間多留家吃火鍋，不少湯底和食材的嘌呤（又名普林，purine）含量較高，例如動物內臟、肉類、肉類熬製的湯底、海產類（尤其是貝殼類）、豆及豆製品、酒精類飲品等。嘌呤被身體消化後，產生尿酸，尿酸水平上升，增加尿酸結石的形成。」張皓琬提醒，腎結石最關鍵成因是飲水不足，無論是預防或減低復發風險，必須要有足夠水分。不同年齡人士身體活動量與代謝率略有不同，飲水量因人而異，可透過飲水方程式計算每人每日飲水量。

飲水方程式：

50歲以下：體重（公斤）×35毫升

50至65歲：體重（公斤）×30毫升

65歲以上：體重（公斤）×25毫升

例子：1名30歲人士，體重55公斤，每天飲水量：55×35毫升=1925毫升，然後除以8（每天8杯水），就代表每杯水應有分量。

2小時飲1杯水 白開水為主

張建議大家每2小時飲1杯水，逐啖逐啖慢慢飲。這8杯水可以包括白開水、湯水，或其他飲料如果汁等；但白開水比例要超過1半（最少有4至5杯），其餘飲料應適可而止，以免令身體攝取過多鈉質、糖分等。如果戶外活動或工作，流汗更多，每隔1小時補充500至600毫升運動飲品，既補水，還可補充身體流失的重要礦物質。曾患腎結石的人更要比正常分量多，女性每日喝2公升，男性則喝2.5至3公升。

文：黎芸迪

編輯：林曉慧

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