醫言有理：基因組中心利醫療發展

【明報專訊】近年基因組技術及基因組醫學發展迅速，一日千里。香港特區政府前食物及衛生局長高永文醫生，於2017年成立基因組醫學督導委員會，推動基因組醫學，發展更準確的醫療診斷和更個人化的治療，提升市民整體健康。委員會於2019年向政府提交報告，然後由食衛局協調衛生署、醫院管理局、各大學、私營醫院及其他相關專業團體，落實報告建議。

揪出突變基因 助預防癌症

報告描述香港基因組醫學的未來發展藍圖，目標推動基因組醫學在診斷、治療及控病等各方面應用，又建議政府成立香港基因組中心（Hong Kong Genome Institute），推行大型基因組測序；其他建議還包括加強基因組臨牀服務、培育人才、提高公眾參與、集中處理高端檢測、促進研究、規管數據使用及公衆教育。

香港基因組中心於2020年成立，位處白石角科學園，由香港特區政府全資擁有，致力推動本港基因組醫學發展；先導階段聚焦病因不明的年幼病童，以及懷疑患有遺傳性癌症的病人及家屬；香港兒童醫院、瑪麗醫院和威爾斯親王醫院已各自成立3個伙伴中心，招募病人參與計劃。嬰兒出生後出現異常病徵，懷疑與基因突變有關；全方位基因組分析或可抽出變異基因，有助尋找有效治療。

癌症乃香港頭號殺手，後天致癌因素包括抽煙、酗酒、輻射、化學物質及致癌病毒感染等；不少癌症個案已知與遺傳基因突變有關，包括乳癌及大腸癌。多名家庭成員及直系親屬患癌，可能是同一種癌，亦可能是不同的癌病；為各人提供全方位基因組測試，找出某些基因突變，或有助預防及治療。防止致癌基因傳至下代，可考慮接受胚胎植入前基因檢查（preimplantation genetic testing），選擇正常胚胎來人工受孕。

香港特區政府成立香港基因組中心，有助推動本地基因組醫學的臨牀應用、科學研究、人才培育及公眾教育，物有所值。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）