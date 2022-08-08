高性能非萬能 著涼鞋攀山涉水 隨時爛腳拗柴

【明報專訊】夏日豔陽高掛，曬得人大汗淋漓，連雙腳也濕透，趁第二階段消費券到手，心思思想買對涼鞋「解放」雙腳？

近年流行山系打扮，高性能運動涼鞋成了休閒型格穿搭潮物，而在山野或沙灘，亦有不少人穿上運動涼鞋登山遠足或玩水上活動。專家指出，高性能涼鞋對足弓承托力的確較佳，但非萬能至適合上山下水；著錯涼鞋，隨時弄傷腳趾和拗柴。

涼鞋常被指不利於足部健康，香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（物理治療）黃嘉豪指，一般休閒涼鞋鞋底偏薄，缺乏對足弓的承托，長時間穿著腳部易疲累或腳跟痛。

內底貼合足弓夠承托

近年各品牌推出運動涼鞋，標榜舒適、貼腳、減震、防滑、速乾等不同性能。「高性能涼鞋的內底（insole）較貼合腳形、厚身；一般涼鞋則較扁，比較兩者對足弓的承托，高性能涼鞋表現較理想。」黃嘉豪解釋，足部有3個足弓，包括內足弓、外足弓和橫足弓，如果涼鞋內底設計貼合足弓形狀，能提供一定承托力，即使走路一段長時間，腳掌都沒那麼容易疲累和不舒服。另外它們的鞋底亦有一定厚度，且鞋跟厚度比鞋頭稍高，鞋底前薄後厚有緩衝效果，較厚的鞋跟就如氣墊（cushion）一樣可吸震，「一般人行路是腳跟落地，然後是腳掌再到腳趾。如果鞋跟較厚，承托力會較好，行路腳跟先落地的話，就沒那麼容易腳跟痛」。

包覆度低 易被沙石刮損

高性能涼鞋標榜抓地、透氣、快乾，不少山系潮人尤愛穿來上山下水。黃嘉豪認為獨木舟、直立板等水上活動，雖然毋須如行山等戶外活動需長時間步行、站立，對鞋的承托力要求不高，但高性能涼鞋卻未必是好選擇，「玩獨木舟、直立板時，如果會由一個沙灘去另一個沙灘，有可能會被沙石、蠔殼等弄傷腳趾、腳背或腳跟，較適宜選擇包覆度較高的水上活動鞋」。

行山、露營等戶外活動呢？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯不建議穿著涼鞋，「涼鞋保護力很有限，容易刮損、蚊叮蟲咬、曬傷、沾上細菌」，穿密封的鞋再加上棉襪就最理想。黃嘉豪則認為，「假設山路難度不太高，高性能涼鞋的確便利，因為穿著方便，夏日天氣炎熱之際腳部不會太焗，腳汗較易蒸發，感覺較舒服」；但要注意路經山澗或一些較多沙石的路段，穿著沒有包覆前腳掌的涼鞋，容易因沙石入鞋而使腳趾受傷。另外，運動鞋和行山鞋完全包覆腳踝，固定腳跟不會左右搖晃，但涼鞋後跟位置大多只有一條帶連接，缺乏對腳踝、腳跟的承托；當露營時背上重背囊走長距離路程，很容易拗柴。

他認為高性能涼鞋較適合在休閒活動穿著，如散步、逛街、短距離行山或中距離而難度不太高的家樂徑等；如路經山澗，建議揀有鞋頭包覆的款式，提升保護力。「若是較多沙石路段，或身負很重的背囊，就建議穿著中腳筒或高腳筒的行山鞋。」林嘉雯提醒，「腳有傷口就不應該在溪澗或沙灘涉水」，避免受金黃葡萄球菌甚至食肉菌感染，後者可引致生命危險。

EVA舒適易變形 PU硬身承托佳

怎樣選擇一對合適的高性能涼鞋？可從物料、厚度，並結合活動、個人腳形而選擇。鞋子常用EVA和PU物料；EVA較輕、軟、舒適，貼合腳形，但容易變形、損耗；黃嘉豪指出，「研究指EVA材質的鞋大約能行480至800公里，而PU約1126公里，換算作馬拉松42.195公里計算，EVA鞋大約跑10次馬拉松後就要考慮更換」；相對而言，PU較為耐用、不易變形，行沙石路時承托力亦較好，不過物料偏向硬身，「行平路時穿物料較硬的鞋或需較用力，雙腳較快疲累，平路的話選擇軟身的物料會較好」。

鞋跟厚過鞋頭 坑紋抓地防滑

黃嘉豪提醒，「鞋底厚度不應一致，鞋頭與鞋跟厚度應有差異，鞋頭厚度約10毫米，而鞋跟應比鞋頭厚6至12毫米」。他指，這是針對跑鞋鞋底的理想厚度，因目前有關涼鞋的研究不多，但購買涼鞋時仍有一定參考價值。「研究指鞋頭底部厚10毫米左右最好，除了因為此厚度有一定保護力，還能在重量與厚度間取得平衡；鞋底愈厚就愈重，亦會浪費愈多能量。」有研究指鞋每重多100克，就要付出多1%能量，「雖然1%能量看似不多，但如果行一段長路，甚至跑馬拉松，影響就會很明顯」。難道每次買鞋都要帶把尺量度？未必，「最重要還是穿上腳時的舒適感；而且起碼摸上手，鞋跟要比鞋頭厚一點」。

另外，想買一對抓地力較高、可防滑的涼鞋，又應如何選擇？「如果見到鞋底比較多起角、有坑紋箭嘴，抓地力就會較強。」不過他又指，即使有這些坑紋設計，但若鞋底物料易損耗，坑紋或容易磨蝕。「可以感覺鞋的舒適度，會否比起一開始買鞋時腳容易累，行路覺得承托力不足，甚至出現痛症，都可能是換鞋的信號。」

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲、林曉慧

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