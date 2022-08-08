【明報專訊】2022年印度熱浪是指剛剛過去3、4月出現的熱浪，影響範圍波及印度及巴基斯坦大部分地區，溫度高達42℃（自1901年以來最熱的3月份），降雨量只有正常水平三分之一。其中一個重要影響是嚴重減少小麥收成，加上俄烏戰爭，令到全球小麥失衡，價格暴漲。以上熱浪出現很大原因是全球暖化，現在比起19世紀，平均高出1.2℃，而空氣中二氧化碳也高出50%。如果我們繼續容許二氧化碳在空氣不斷提升，對人類和大自然會產生災難性影響，出現極端天氣，例如乾旱、水浸和高溫等，更產生食物供應危機，以上提及印度小麥收成就是好的例證。各國聯手努力去減碳排放，實在是刻不容緩。

很多人都感覺到香港冬天愈來愈短，每年出現低過10℃的日子更少，相信都是氣候變化所帶來的影響。希望每個國家及地區積極去減碳排放，否則，香港可能在幾十年後跟新加坡或泰國一樣，冬天幾乎不存在。

噴霧式防曬 互噴減「甩漏」

上次我們提到水上活動時，要使用防曬霜的幾個問題，今天繼續探討。第一，噴霧式防曬霜比傳統塗抹式愈來愈受歡迎，相信是由於這種方式比較清潔及簡單，但要留意是有些地方可能忘記噴搽，又或者噴得不均勻或噴得太薄，最好方法是朋友之間互相噴向對方，效果應該好很多。

第二，SPF（Sun Protection Factor），怎樣選擇呢？是否愈高愈好？SPF數字在防曬霜裏提供可以阻擋UVB的百分比。過量接觸紫外線中的UVB會引起皮膚燒傷（sunburn）；除了燒傷外，長遠亦會增加各種皮膚癌和加快衰老的風險。有研究數據顯示，如果曾經有過皮膚曬傷的經驗，患皮膚黑色素癌的風險會最少增加兩倍，而眾多皮膚癌當中，黑色素癌是最為惡性。

這裏我帶出幾個數字給大家參考，希望可以幫助選擇一個較為適合自己的SPF：

‧SPF15阻擋93%UVB

‧SPF30阻擋97%UVB

‧SPF50+阻擋98%UVB

SPF太高 可致生丘疹

好似愈高SPF就阻擋愈多，但關係不是直線的，SPF30跟50+的分別只是1個百分點，但愈高SPF引起副作用的風險就愈大，常見副作用包括皮膚痕癢及如生像暗瘡般的丘疹。還有SPF50+不適合6個月或以下幼兒。當要選擇合適的SPF時，也可以加上其他考慮因素，例如對患有皮膚病的人，如濕疹或暗瘡等，SPF30或以下相信是較好的選擇。另外，還有一些注意事項，例如要每次塗足夠分量，要盡量塗上接觸到陽光的地方，最後不要忘記定時補塗，待續。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）