丹麥吐司、生吐司、酸種麵包營養比併 輕鬆DIY減脂版法式麵包布甸

【明報專訊】丹麥吐司、生吐司，還有法式麵包布甸，近期成為社交平台主角，麵包迷、甜品控紛紛排隊搶購。

營養師指出，無論是相機先吃的法式麵包布甸，或是又香又鬆軟的丹麥吐司，香噴噴、滑捋捋背後，可能是脂肪陷阱。不想排長龍，又想吃得更輕怡，不妨跟營養師和大廚DIY，自製減脂版法式麵包布甸！

「起酥」丹麥吐司 飽和脂肪較高

麵包是忙碌都市人充飢之選，例如早餐時匆匆啃下就十分方便。吃得多白麵包有點悶？近年有不少人氣新選擇，包括丹麥吐司、生吐司、酸種麵包。丹麥吐司融合了白麵包的口感和丹麥酥的牛油香氣，是很多麵包迷的新寵兒。仁安醫院註冊營養師李向明提醒，「丹麥吐司會用較多蛋和牛油，因為要起酥，如用氫化植物油、棕櫚油、椰油，飽和脂肪含量會較高」。一片丹麥吐司熱量約為171千卡、脂肪9.3克、飽和脂肪5.7克，比一片熱量66千卡、脂肪0.82克、飽和脂肪0.18克的白麵包高很多。現時很多茶餐廳早餐都供應丹麥吐司，她建議「最好換回普通多士」。

生吐司比白麵包多糖、奶、忌廉

另一款人氣新寵生吐司，外表與白麵包相似，口感更軟熟濕潤，撕開有「拉絲」效果！李向明表示，生吐司利用新鮮酵母經過長時間發酵，加入比一般白麵包多的糖、全脂鮮奶和全脂忌廉，烤焗時間稍短，因此質地比較濕潤柔軟，即使存放較長時間也不容易變硬，「它的熱量和脂肪都比較高」。她續指，丹麥吐司和生吐司都是比較昂貴的麵包，「就似想食件靚蛋糕一樣，偶爾吃無妨，但如果你每日用來做早餐、小食或充飢就不太適合」。

「最建議食酸種麵包。」李向明表示，酸種麵包利用天然酵母和菌種發酵，發酵過程釋放維他命B和礦物質，令它比一般麵包含較豐富營養素。而且，酸種麵包在發酵過程中，會分解部分麩質（gluten），使其更容易消化；發酵過程中微生物產生的酸性可減慢葡萄糖釋放到血液的速度，因此酸種麵包的升糖指數較其他用商業酵母發酵的麵包低。

可是，酸種麵包酸酸的味道未必人人喜愛，李向明建議可炮製三文治。她提醒，無論揀哪款麵包，選擇三文治材料時也要留神，應避免高脂肪的材料和醬料，如1片普通芝士有7.8克脂肪，1湯匙蛋黃醬有5克脂肪，「可以選擇瘦的凍肉，例如燒牛肉（1片含1.75克脂肪）、火雞胸（1片含0.47克脂肪），並選低脂芝士，甚至蔬菜」，才能組成高纖低脂有澱粉質的均衡一餐。

■食譜：減脂版IG甜品 初哥自煮無失手

想打卡又想吃得輕怡？仁安醫院註冊營養師方敏琪聯同餐飲部主廚梁日輝，設計兩款口味的減脂版法式麵包布甸食譜。他們採用簡易方法，輕易做出外脆內滑的美妙口感，就算是新手跟住梁師傅做也包保無失手！

●好立克法式麵包布甸

材料（2人分量）：

法包……5片

蛋黃……1隻

蛋白……2隻

低脂牛奶……100克

低脂忌廉……100克

好立克粉……20克

溫水……20克

糖……15克

（如使用三合一好立克粉就省去糖）

做法：

1.法包放入焗爐烘至脆身

2.好立克粉及糖加入水拌勻

3.碗內加入蛋白、蛋黃、低脂奶、低脂忌廉及調好的好立克液體，打勻成蛋漿

4.蛋漿用濾網隔渣，備用

5.麵包鋪在碗底及碗的四邊後慢慢倒入一半蛋漿

6.預熱焗爐180℃。焗盤加入水，將「5」放在焗盤上，用錫紙包住，先焗15至18分鐘，拿出加入剩餘蛋漿，用錫紙包住再焗10分鐘

●燕麥法式麵包布甸

材料（2人分量）：

法包……5片

蛋黃……2隻

蛋白……1隻

低脂牛奶……100克

低脂忌廉……100克

雲呢拿香油……適量

燕麥……20克

糖……12克

水……30克

做法：

1.法包放入焗爐烘至脆身

2.燕麥、糖、水拌勻放入微波爐以800至1000W加熱20秒，之然再加熱20秒（分兩次加熱以免過熟或過熱溢出），取出用攪拌機打成糊狀，備用

3.大碗加蛋白、蛋黃、低脂奶、低脂忌廉、雲呢拿香油及燕麥糊，輕輕打勻

4.重複「好立克麵包布甸」步驟4、5、6，即成

大廚秘訣：

•輕力發打蛋漿，以免起泡

•蛋漿用濾網隔渣，布甸口感更順滑

•在焗盤中加水，再蓋上錫紙，可助麵包布甸內外熟透而不會焗燶

•錫紙不用包實，避免倒汗水滴下

•最後取下錫紙再焗2分鐘，令麵包更鬆脆

有營貼士：

•採用低脂奶品和較少蛋，以控制脂肪和膽固醇，但凝固效果會較差，因此加入好立克粉或燕麥增加黏稠度

•燕麥麵包布甸也可以蛋黃1隻、蛋白2隻製作，減少膽固醇含量

•可隨個人喜好加入芝麻粉，增添香味和纖維，而且油分是不飽和脂肪

•可以用麥包或白麵包取代法包

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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■有片睇

好立克法式麵包布甸bit.ly/3AdZjeT

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