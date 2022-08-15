肝脾失調 胃酸倒流火燒心

吐酸成因——中醫認為， 吐酸常見原因有二，一是肝胃不和，屬實證；另一是脾胃氣虛，屬虛證。（設計圖片，deeepblue@iStockphoto）

【明報專訊】胃酸倒流，中醫稱為「吐酸」，在臨牀上常見。典型症狀包括胸口灼熱刺痛、反酸、吞嚥不順、喉嚨有異物感、慢性咳嗽、口苦等。病機主要與五臟中的肝、脾失調有關，以致影響飲食運化功能。

通過內服中藥，調整飲食作息，理氣和胃，可改善胃酸倒流帶來的不適。

胃酸倒流的具體病理，主要涉及連接胃與食道的賁門過度鬆弛、關閉不緊，以致胃液和胃中未消化的食物很容易通過賁門往上逆流；以及由於胃腸蠕動功能紊亂，或因肥胖、懷孕等導致腹脹、腹壓過大，胃酸及胃內容物就可能被推擠出胃部，進入食道，形成胃食道反流（gastroesophageal reflux）。年齡增長、吸煙、飲酒、精神壓力、高脂或高糖飲食等，都會增加胃酸倒流的風險。

飲食不節 壓力過大 肝胃不和

中醫認為吐酸其中一種常見病因與肝胃不和有關，屬實證。由於飲食不節，如暴飲暴食、進食太多難消化食物；或情志不舒，如壓力過大、憂思過度等，可導致食滯胃腸或肝氣鬱結。當肝臟負責調暢氣機的功能受影響，肝失疏泄，氣機運行不暢，便可形成氣滯，妨礙脾胃運化飲食和水液的功能。

在正常情况下「胃氣以降為順」，若因氣機阻滯引致胃失和降，胃氣上逆，便可出現噯氣、呃逆、反酸、嘔吐等問題。患者會出現胸悶、腹脹、惡心、食慾不振、身體兩側脹痛（脅痛）、時常唉聲嘆氣、舌色暗、舌面上可見瘀斑瘀點等。

要改善因肝胃不和而引起的吐酸，需要疏肝、理氣、和胃，減輕脹氣，幫助消化。常用的中藥包括柴胡、枳殼、厚朴、佛手、陳皮、炒麥芽等；中藥方劑則包括柴胡疏肝散、平胃散等。

過食生冷 脘腹受寒 脾胃氣虛

另一種常見吐酸原因是脾胃氣虛，屬虛證。由於年老體衰，或過食生冷、脘腹受寒等，以致脾胃運化飲食和水液的能力欠佳，即使正常飲食也有可能出現消化不良。當食物停留在消化道的時間增加，便會產生大量氣體，導致脘痞腹脹，增加吐酸風險。而且中醫認為脾主肌肉，脾胃氣虛，可引致肌肉鬆軟，升提乏力，患者不僅會感覺體力不支、肌肉不實、易倦乏力，如果消化道的肌肉也因氣虛而變得鬆弛無力，也會增加胃氣上逆造成吐酸的機率。

脾胃氣虛者在臨牀上的典型症狀，包括神疲體倦、氣短乏力、面色蒼白、身體浮腫、語聲低微乏力、食少、容易腹瀉等。診舌時可見舌體腫脹或胖大，以致舌邊滿佈齒痕，舌苔質地潤滑。

要改善因脾胃氣虛而引起的吐酸，需要健脾補氣，輔以行氣，促進消化功能，增加氣力，升提舉陷。常用的中藥包括黃芪、黨參、白朮、砂仁等；中藥方劑包括補中益氣湯、四君子湯、香砂六君子湯等。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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