醫路同行：你‧乳‧她們

【明報專訊】根據世界衛生組織最新統計數字顯示，乳癌為全球最常見癌症。在過去20、30年間，本港女性確診乳癌的個案更加有倍增趨勢。乳癌由1994年起成為香港女性頭號癌症，也是婦女癌症致死的第三號殺手。時至今日，香港平均每天有13名女士被診斷出乳癌。跟絕大部分其他癌症一樣，年紀愈大，風險愈高；香港患者發病年齡中位數為58歲，而大概每14名婦女中就有1人患上乳癌。

滿40歲無病徵 每兩年普查

要對抗乳癌對婦女以至整個社會的威脅，我們提倡「及早發現，及早治療」。科技進步及更多治療選擇，令乳癌的治癒率提高。早期發現乳癌，並立即接受治療的患者，存活率都相當高，須接受全乳切除手術或化療的機率較低，醫療費用也較少；而定期檢查就是及早發現及早治療的其中一個關鍵。

我們鼓勵40歲以上女士參與乳癌普查計劃，即使沒有病徵都應該每約兩年接受定期檢查。乳癌普查一般包括醫生臨牀觸診及乳房X光造影，而由於亞洲婦女乳腺組織多較密集，3D乳房X光造影再配合超聲波掃描能夠更有效檢測出早期乳房病變。如果普查有異常狀况，就可能需要進一步診斷程序。

乳房X光造影及超聲波掃描，都是常用的乳房影像檢查方法，各有自己的功用跟角色；醫生會按女士的年齡、病徵、檢查目的等選擇。兩者多數有互相補足的作用；某些女士只需接受其中一種檢查，某些則要加照又或是多於一種檢查，絕不表示做了一種就毋須做第二種。

超聲波 X光檢查 不是二揀一

雖然本港八成乳癌患者均是40歲以上，可是並非年輕就絕對不會患病。再者大部分患者都沒有高危因素，所以任何年紀的女士都應該熟悉自己的乳房，知道它們的外觀和質感，當發現有任何變化時，例如持續的乳房硬塊、乳頭分泌等，就能及早察覺及求醫。

日理萬機的你，即將要開始忙碌的一天嗎？需要你關心操勞、花上心神時間的人和事很多很多……你有考慮過要包括「她們」麼？

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文：陳可恩（香港中文大學醫院外科專科醫生）