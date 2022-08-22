採糞驗血、基因、細菌 大腸癌篩查比併

揪出大腸癌——市面愈來愈多不同的大腸癌檢測方法，分別透過檢驗糞便中的血液、已變異的細胞基因及腸道惡菌，揪出大腸癌。（Evgen_Prozhyrko@iStockphoto）

【明報專訊】十大常見癌症中，位列首、次名的肺癌和大腸癌，每年新症數字叮噹馬頭；但大腸癌可透過篩查檢測提早介入，死亡率遠低於肺癌。

政府現為50至75歲人士免費提供「大腸癌篩查計劃」，但根據立法會《數據透視》的統計數據顯示，截至2021年11月30日，計劃覆蓋率僅10.8%。為何篩查計劃反應一般？有人認為大腸癌事不關己，或覺得大便採樣惡心，或擔心需做大腸鏡！市面上出現新的篩檢工具，標榜採樣方便乾淨、靈敏度高，應怎樣選擇呢？

大腸癌是香港常見癌症，發病年齡中位數為68歲（男）、 69歲（女）。香港防癌會癌症教育小組委員、臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安指，從良性、癌前期瘜肉發展成大腸癌，約需要20年，因此由50歲開始做篩查，就可盡早發現可能的癌症，及早醫治。

大便隱血測試是坊間最普遍的非入侵篩檢方法，近年市面上有更多選擇，包括多靶點糞便基因測試（FIT-DNA）和糞便細菌基因M3檢測。究竟有何分別？

糞便免疫化學測試（FIT） 大便隱血測試 非入侵、方便

林嘉安表示，較常用的大便隱血篩查「糞便免疫化學測試」（Faecal Immunochemical Test，簡稱FIT）有10多年歷史，以抗體檢測大便隱血，「FIT並不是直接偵測癌症或瘜肉，而是偵測它們引致的出血」，從間接標記篩查出可能患癌或有瘜肉人士。建議每1至2年檢查1次。

多靶點糞便基因測試（FIT-DNA） 驗糞便血液+基因 捕捉細胞早期變異

基因及診斷檢測公司Prenetics在今年引入香港的「多靶點糞便基因測試」，將FIT及糞便基因測試結合，透過檢測糞便中的血液和特定基因生物標記物，測出大腸癌風險。

大腸癌與基因變異息息相關，過去有多項研究對比大腸癌患者與健康人士的糞便基因，發現某些基因生物標記物與大腸癌風險有直接關係。Prenetics研究及發展部主管馬湖波指，「在大腸癌發展過程中，從瘜肉、腺瘤，再到癌前病變的進展期腺瘤，過程中細胞基因不斷出現突變，不斷有『甲基化』情况出現」。甲基化猶如基因的「開關掣」，有些基因專門防止細胞變異成癌症，當它們甲基化，會影響到抗癌功能，癌症發生機率就會增加。甲基化以外，KRAS基因突變亦在癌症中常見。這些變異的細胞基因會在大腸癌病變過程中脫落到糞便，所以檢測糞便中基因，可捕捉腸道細胞早期變異的重要資訊，提升檢測靈敏度。

既然糞便基因檢測的靈敏度更高，為何要結合FIT？「愈敏感的測試（即高靈敏度），特異性就會相對地愈低」，換句話說，即是「假陽性」機率或較高。馬湖波解釋，靈敏度高的基因檢測，有如大網一樣捕捉到更多大腸癌信號，或較易出現「陽性結果」，而FIT就可彌補這問題，預先排除痔瘡、胃潰瘍、經期等的血便情况後（產品不建議這3類人接受檢測），如果FIT仍檢出血液，即進一步佐證大腸癌風險較高。兩者互補不足，令FIT-DNA對大腸癌的靈敏度提升至約96%，進展期腺瘤的靈敏度則約64%。當檢測結果呈陽性，建議做大腸鏡跟進；而陰性結果，若沒有其他大腸癌徵狀或風險，1至3年後再做檢測。

糞便細菌基因（M3）檢測 偵測小瘜肉 預測瘜肉復發風險

腸道微生態與大腸癌風險關係密切，香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授、香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟與團隊，將健康人士、大腸癌、大腸瘜肉患者的腸道細菌做比對，發現一組共4種糞便細菌基因（M3），會增加大腸癌風險，用以識別大腸癌的靈敏度約94%。

九成大腸癌從瘜肉演變而成，透過檢測M3可偵測小至5毫米、大至30毫米的瘜肉，黃秀娟表示，「偵測小瘜肉的靈敏度約50%，這已經很好，暫時市面上未有其他工具高過50%；而大粒瘜肉靈敏度接近70%」。完成檢測後，若顯示大腸癌相關風險低，就毋須再做大腸鏡檢查。

切除瘜肉能減低大腸癌風險，但黃秀娟指，約60%人的瘜肉會在1至2年後復發，檢測M3能預測大腸瘜肉復發，減少非必要的大腸鏡檢查，「以非入侵方法，用糞便樣本，方便監察病情」。團隊追蹤了200多個曾在5年內切除瘜肉的人士，發現瘜肉復發人士的M3水平比沒有復發的高；偵測瘜肉復發的靈敏度約90%。另外，檢測M3還可以反映腸道的健康狀况，有需要可透過控制飲食來降低M3水平，減大腸癌風險。

任何年齡都可檢測M3，黃秀娟尤其建議45歲以上人士每1至2年驗1次。來經期間或有痔瘡人士不受影響，因為檢測針對糞便細菌基因，糞便中混有血液影響不大，「唯一要小心抗生素，因為會影響腸道細菌，建議停食兩星期後才做檢測」。

僅10%合資格者參加免費篩查

大腸癌篩檢方法愈來愈多，應點揀呢？林嘉安分析3種方法優劣（見主圖表），並強調，「選哪款方法都不要緊，最緊要去做」！無病徵的一般風險人士，可選任何一種篩查方法，行動最重要。至今只有約10%合資格人士參加「大腸癌篩查計劃」，「免費也不去做，很可惜；這分分鐘比消費券效益更大，因可以防癌」。林更提醒已出現病徵人士（如大便習慣改變、大便有血、腸塞等），應盡快求醫，安排詳細檢查，如X光或內窺鏡檢查，以免延誤治療。

■大腸癌篩查3大方法優劣

●FIT 驗血

優點：

．有10多年歷史，是標準篩查方法

．非入侵、方便、成本低、可重複檢測

．研究證實能減低約15%至33%大腸癌死亡率

缺點：

．大腸發炎、潰瘍、痔瘡等導致出血，或出現假陽性

．早期癌症或瘜肉流血量低，減低靈敏度，或出現假陰性

費用：$280（家計會）

●FIT-DNA 驗血+基因

優點：

．非入侵，面世7、8年

．同時偵測大便隱血及糞便內驅動細胞由良性變為癌症的基因

．比FIT準確約20%

缺點：

．對細小和早期瘜肉或有遺漏

．由於敏感度較高，或出現較多假陽性結果，造成不必要的擔心或額外檢查

費用：$3000

●M3 驗細菌

優點：

．非入侵，偵測小瘜肉的靈敏度較高

．可偵測瘜肉復發風險。如病人曾切除瘜肉，但未到大腸鏡覆檢的時間，可考慮做此檢查．能預測大腸瘜肉復發風險。但始終是預測，建議按時做大腸鏡檢查

缺點：

．敏感度較高，容易出現假陽性

．技術相對較新，研究數據較少，成熟與認受程度不及另外2個方法

費用：$3880

資料來源：臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]