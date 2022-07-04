吾生有杏：院長醫生周記（208）：見自己、見天地、見眾生

【明報專訊】執筆當日，我出席了一名同事的教授就職典禮。這些典禮一般都會邀請當事人演講，而大多數「新紮教授」都是滔滔不絕地發表他們多年的研究成果，由於他們所鑽研的項目大多都是「離地」的尖端學術，所以能夠有共鳴的聽眾少之又少。

但今次的就職演講卻是別出心裁，主人翁沒有着墨於個人成就，反而強調他個人成長的心路歷程，如何由一個打算當唱片騎師（即DJ）的中學生決志成為一個醫生，後來放棄了眾人渴望的眼科而投身腫瘤科，最後如何歷盡艱辛才達到今天的成就。

令我印象最深刻的，是他最後引用電影《一代宗師》的一句話作總結： 「見自己、見天地、見眾生」。這齣電影我最少觀看了3次，但他引用上述這句對白，卻令我反思行醫所為何事。

見自己 毋忘初心

多年來總是最優秀的尖子選擇讀醫，不少人質疑他們的初心是否真的為了濟世為懷還是追求個人名利。回想自己小時候既羨慕那些高高在上的醫生又厭惡他們的傲慢態度，所以經常提醒自己要做個「不一樣的醫生」。有能力的人固然渴望追求卓越，但是「醫病」與「醫人」是兩項截然不同的挑戰。曾經遇過一些醫術精湛的大國手，可惜他們對醫病的熱情遠遠超過醫治病人的心。見自己，我想就是要堅持初心，不因虛榮自滿，不受利慾薰心。

見天地 謙卑學習

如果一個人只是活在自己的世界裏，便很容易變成井底之蛙。學醫需要放眼天下，才明白一山還有一山高，比自己更聰明更有能力的大有人在。多年來令我尊敬及學習的人不單是那些國際頂尖學府的專家，還有那些身處落後貧困地區仍然對病人不離不棄的仁醫。見天地，就是認識自己是如何渺小，不以權威專家自居，用謙卑的心去終身學習。

見眾生 無私傳承

究竟行醫一生可以拯救多少個生命？信佛的朋友經常提及眾生皆苦，人生無常。既然竭盡一己之力亦只能救助有限的病人，我深信行醫者應該把畢生所學傳授給後人，啟發更多立志行醫的年輕人去拯救更多受苦難煎熬的人，這才是見眾生。

行醫有如畢生修行，見自己，要毋忘初心；見天地，用謙卑學習；見眾生，以無私傳承。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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