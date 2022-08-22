膚見：PA幾多「+」先夠防曬？

【明報專訊】疫情下，過去兩年都沒有離開香港，今年6月終於決定到澳洲悉尼走一趟探望家人。一心想着今年7月1日是回歸25周年，可能有機會放寬隔離措施，縮短檢疫酒店隔離時間，或可以容許在家中完成，但這個希望最後沒有實現。6月中決定前往澳洲2星期再加1個（特別）後備節目，1星期於本地酒店隔離，前後共請了3星期假。

出發當天到達機場時，真的有點兒緊張，因為沒有出外已2年多了。幸運地，行李、高爾夫球袋和「自己」都順利過關，而且比想像中快，相信是因為乘客不多但員工足夠，這個情况在我們所熟悉的香港國際機場是非常罕見。這令我有點懷疑香港是否仍然是亞洲航空樞紐呢？不會的，我相信新一屆政府一定會加一把勁，把香港一步一步地走向正確方向，慢慢地拾回以往的光彩。

白淨揀3+以上 古銅膚色選1至2+

上回講解SPF和UVB關係，現在我們繼續了解PA和UVA關係。紫外線中，UVA波長比UVB較長，所以UVB影響表皮層而UVA就影響真皮層。從另一角度看，當在户外接觸過多陽光時，UVB會令皮膚曬傷，而UVA就會令皮膚變黑和加快衰老，更重要的是兩者都會引起皮膚癌，所以防曬霜一定要包含防UVA功能。PA是「日本化妝品工業聯合會」在1996年提出的防曬標示法，以+號表示。+號是計算阻隔UVA，延緩肌膚被曬黑、曬老的時間；+號愈多，代表愈能拉長「被曬黑前」的時間。PA由低至高分為4級。PA+能延緩曬黑時間達2至4倍（=PPD 2-4），PA++能延緩曬黑時間達4至8倍（=PPD 4-8）， PA+++能延緩曬黑時間達8至16倍（=PPD 8-16），PA++++能延緩曬黑時間達16倍以上（=PPD 16以上）。

但究竟選擇幾多個+才適合自己呢？答案是視乎個人。如果你的皮膚較為白淨和容易被曬黑，或很害怕被曬黑的話，那麼3+以上較適合你。另一例子是若你的皮膚本身已是古銅色，那麼1至2+都已經足夠，因為自身已有保護能力。

市面上曾出現防曬霜標籤有防水和防汗功能，但這個在概念上可能有誤導，因為沒有絕對防水和防汗，最近已改為可以測量得到的抗水和耐汗能力，還建議大家相隔幾多時間可以再補塗。除此之外，還有物理防曬和化學防曬，兩者又有什麼分別，怎樣選擇呢？這兩點於下次跟大家再詳細解釋。

最後還要提醒大家，塗抹防曬霜後最少要等待20分鐘，讓皮膚好好吸收，才可以發揮效用，我實在見過太多人塗抹不到5分鐘已急不及待跳進海裏了。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）