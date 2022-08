搽爽身粉 「醃住」惹菌 勤抹汗換襪最實際

【明報專訊】香港天氣悶熱潮濕,不少人習慣使用爽身粉,也有家長為幼兒換尿片或洗澡後撲上爽身粉,讓皮膚乾爽。然而,以滑石粉(talcum powder)為原料的爽身粉被指可能含致癌物石棉。美國藥廠強生(Johnson & Johnson)本月中宣布,明年起全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉,並改用玉米澱粉(corn starch,或稱粟粉)製造。

滑石粉真的有健康風險?轉用玉米澱粉就安全?

皮膚「摺位」濕暖易出瘡仔

當體溫高、出汗多,在腋下、後頸、手腳關節等皮膚「摺位」容易出現皮膚問題。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指出,「以嬰兒為例,腋下、大腿內側、股溝等如果長期有很多汗,加上高溫,容易出現接觸性刺激性皮膚炎(即濕疹的一種)」。因這些「摺位」溫暖潮濕,有利細菌、真菌滋生。「細菌會感染毛囊,導致出瘡仔,即毛囊炎。」如受金黃葡萄球菌感染,更可能令皮膚疼痛、起水疱;真菌感染則會出現體癬,如金錢癬。

純滑石粉不應含石棉

為了保持乾爽,不少人選擇用爽身粉,利用其吸水力高的特性,快速吸收多餘的汗水。當中原理是什麼?香港藥學會會長、註冊藥劑師沈明達解釋,滑石粉是爽身粉、化妝品的常用成分,由天然礦物滑石磨製而成,是一種包含鎂(magnesium)、矽(silicon)等氧化物的礦物質。其中成分矽抹上皮膚後會形成一層保護膜,有輕微遮擋陽光功效,亦令皮膚觸感滑溜,「純正滑石粉不應含石棉成分,亦可安全使用」。

不過,開採滑石的地方,附近通常可找到礦物石棉。若磨製滑石粉時未能完全過濾依附着的石棉纖維,就可能會受污染。長期使用含石棉成分的滑石粉,有致癌風險;若於傷口或黏膜(如陰道)等位置使用,更會加快及加強皮膚的吸收。然而,滑石粉致癌的相關研究證據不足,根據世界衛生組織(WHO)轄下國際癌症研究機構(IARC)對致癌物的分級,於生殖器上使用滑石粉,屬於第2B級「可能致癌」(possibly carcinogenic to humans);而不含石棉成分的滑石粉,則屬第3級「未能分類為致癌物」(not classifiable as to carcinogenicity in humans)。陳俊彥提醒,「滑石粉內可能含有石棉,雖然含量未必很高,但如果大家每日都用,經年累月,會有風險」。故選購爽身粉時要留意成分,特別是滑石粉。

玉米澱粉吸濕凝結 積聚細菌

那麼玉米澱粉能否取代滑石粉,安全用於皮膚產品?沈明達表示,它吸水力強,具吸汗功效;惟吸濕後「會結成一嚿嚿粉狀,亦令皮膚變得乾燥,增加皮膚的摩擦」。另外,玉米澱粉吸收汗液後容易滋生細菌,產生異味,需不時用溫水清洗;建議天氣炎熱時,在有條件下宜多加清洗,以免滋生細菌。

明礬或致敏 小蘇打招皮膚炎

除爽身粉外,坊間還有針對一些皮膚病的粉劑如:熱痱粉、香港腳粉。陳俊彥指出,這類產品成分參差,但原理都是吸水和抑制細菌真菌,所以大都含有滑石粉或玉米澱粉,有些則加入明礬、小蘇打。明礬有輕微消毒功能,但小部分人會對其敏感;小蘇打吸水力強,但偏鹼性,「如果吸汗後不清除,長期接觸皮膚表面,尤其是摺位或比較敏感的地方,會引起刺激性皮膚炎」。沈明達補充,明礬屬微酸性礦物,細菌於微酸性環境較不易生長,故有殺菌功效,中醫亦常用以外敷,作消炎收汗之用;小蘇打粉則較不建議用於塗抹皮膚,因其偏鹼性會破壞皮膚的酸鹼度,或有可能因此引起皮膚發炎。

止汗粉愈多添加劑 致敏風險愈高

另外,有些止汗粉劑加入薄荷和香草,陳俊彥指薄荷有涼快感覺,有些植物萃取物有輕微消炎功能,「但不要忽略植物萃取物都有可能致敏」,因此要留意止汗產品成分,「愈多添加劑,引致敏感的可能愈高」。

粉末堵毛孔阻油脂分泌 致毛囊炎

陳俊彥指,滑石粉和玉米澱粉吸水能力高,理論上對保持身體乾爽有一定作用,但他都不建議使用,除了滑石粉可能有健康風險以外,也因為不少人都不明白爽身粉的原理,以為塗上身體後很乾爽就不用勤於抹汗、清潔,此舉只會適得其反,「爽身粉吸汗後會變成一嚿嚿,要掃走」,如果不適時清除,繼續「醃住」,汗水積聚,會有細菌、真菌感染風險,「用了也沒意義,對問題沒有幫助」。另外,毛孔內除了有毛髮還有油脂腺,負責分泌油脂,滋潤皮膚,若爽身粉使用量太多,粉末留在皮膚時間太長,有可能堵塞毛孔,阻礙油脂分泌,或引致毛囊炎。

他提醒,若已經出現皮膚問題,如受細菌、真菌感染,應及早就醫,「用爽身粉、熱痱粉或其他香粉,都只會加劇病情,不會令情况好轉」。

