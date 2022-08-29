搽爽身粉 「醃住」惹菌 勤抹汗換襪最實際

【明報專訊】香港天氣悶熱潮濕，不少人習慣使用爽身粉，也有家長為幼兒換尿片或洗澡後撲上爽身粉，讓皮膚乾爽。然而，以滑石粉（talcum powder）為原料的爽身粉被指可能含致癌物石棉。美國藥廠強生（Johnson & Johnson）本月中宣布，明年起全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉，並改用玉米澱粉（corn starch，或稱粟粉）製造。

滑石粉真的有健康風險？轉用玉米澱粉就安全？

皮膚「摺位」濕暖易出瘡仔

當體溫高、出汗多，在腋下、後頸、手腳關節等皮膚「摺位」容易出現皮膚問題。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指出，「以嬰兒為例，腋下、大腿內側、股溝等如果長期有很多汗，加上高溫，容易出現接觸性刺激性皮膚炎（即濕疹的一種）」。因這些「摺位」溫暖潮濕，有利細菌、真菌滋生。「細菌會感染毛囊，導致出瘡仔，即毛囊炎。」如受金黃葡萄球菌感染，更可能令皮膚疼痛、起水疱；真菌感染則會出現體癬，如金錢癬。

純滑石粉不應含石棉

為了保持乾爽，不少人選擇用爽身粉，利用其吸水力高的特性，快速吸收多餘的汗水。當中原理是什麼？香港藥學會會長、註冊藥劑師沈明達解釋，滑石粉是爽身粉、化妝品的常用成分，由天然礦物滑石磨製而成，是一種包含鎂（magnesium）、矽（silicon）等氧化物的礦物質。其中成分矽抹上皮膚後會形成一層保護膜，有輕微遮擋陽光功效，亦令皮膚觸感滑溜，「純正滑石粉不應含石棉成分，亦可安全使用」。

不過，開採滑石的地方，附近通常可找到礦物石棉。若磨製滑石粉時未能完全過濾依附着的石棉纖維，就可能會受污染。長期使用含石棉成分的滑石粉，有致癌風險；若於傷口或黏膜（如陰道）等位置使用，更會加快及加強皮膚的吸收。然而，滑石粉致癌的相關研究證據不足，根據世界衛生組織（WHO）轄下國際癌症研究機構（IARC）對致癌物的分級，於生殖器上使用滑石粉，屬於第2B級「可能致癌」（possibly carcinogenic to humans）；而不含石棉成分的滑石粉，則屬第3級「未能分類為致癌物」（not classifiable as to carcinogenicity in humans）。陳俊彥提醒，「滑石粉內可能含有石棉，雖然含量未必很高，但如果大家每日都用，經年累月，會有風險」。故選購爽身粉時要留意成分，特別是滑石粉。

玉米澱粉吸濕凝結 積聚細菌

那麼玉米澱粉能否取代滑石粉，安全用於皮膚產品？沈明達表示，它吸水力強，具吸汗功效；惟吸濕後「會結成一嚿嚿粉狀，亦令皮膚變得乾燥，增加皮膚的摩擦」。另外，玉米澱粉吸收汗液後容易滋生細菌，產生異味，需不時用溫水清洗；建議天氣炎熱時，在有條件下宜多加清洗，以免滋生細菌。

明礬或致敏 小蘇打招皮膚炎

除爽身粉外，坊間還有針對一些皮膚病的粉劑如：熱痱粉、香港腳粉。陳俊彥指出，這類產品成分參差，但原理都是吸水和抑制細菌真菌，所以大都含有滑石粉或玉米澱粉，有些則加入明礬、小蘇打。明礬有輕微消毒功能，但小部分人會對其敏感；小蘇打吸水力強，但偏鹼性，「如果吸汗後不清除，長期接觸皮膚表面，尤其是摺位或比較敏感的地方，會引起刺激性皮膚炎」。沈明達補充，明礬屬微酸性礦物，細菌於微酸性環境較不易生長，故有殺菌功效，中醫亦常用以外敷，作消炎收汗之用；小蘇打粉則較不建議用於塗抹皮膚，因其偏鹼性會破壞皮膚的酸鹼度，或有可能因此引起皮膚發炎。

止汗粉愈多添加劑 致敏風險愈高

另外，有些止汗粉劑加入薄荷和香草，陳俊彥指薄荷有涼快感覺，有些植物萃取物有輕微消炎功能，「但不要忽略植物萃取物都有可能致敏」，因此要留意止汗產品成分，「愈多添加劑，引致敏感的可能愈高」。

粉末堵毛孔阻油脂分泌 致毛囊炎

陳俊彥指，滑石粉和玉米澱粉吸水能力高，理論上對保持身體乾爽有一定作用，但他都不建議使用，除了滑石粉可能有健康風險以外，也因為不少人都不明白爽身粉的原理，以為塗上身體後很乾爽就不用勤於抹汗、清潔，此舉只會適得其反，「爽身粉吸汗後會變成一嚿嚿，要掃走」，如果不適時清除，繼續「醃住」，汗水積聚，會有細菌、真菌感染風險，「用了也沒意義，對問題沒有幫助」。另外，毛孔內除了有毛髮還有油脂腺，負責分泌油脂，滋潤皮膚，若爽身粉使用量太多，粉末留在皮膚時間太長，有可能堵塞毛孔，阻礙油脂分泌，或引致毛囊炎。

他提醒，若已經出現皮膚問題，如受細菌、真菌感染，應及早就醫，「用爽身粉、熱痱粉或其他香粉，都只會加劇病情，不會令情况好轉」。

文：植蔚卿、李欣敏

編輯：梁小玲

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