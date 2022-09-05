養生帖：秋日養生在於「潤」

【明報專訊】入秋之後，暑熱漸消空氣乾燥，開始感覺皮膚緊繃甚至痕癢，咽乾舌燥、大便乾結等。因此，秋季養生的關鍵在於「潤」！

燥邪傷肺 致呼吸道問題

根據中醫五行學說，秋和肺同屬金，肺為嬌臟，喜潤惡燥。燥邪是損傷肺臟的主要原因。肺，在體合皮，開竅於鼻。呼吸系統是一個開放的系統，從鼻腔、咽喉到支氣管、氣管，再到肺，秋季乾燥的空氣很容易引發呼吸道健康問題。

能滋陰潤燥的常用中藥有：百合、麥冬、北沙參、玉竹等，日常飲食中作為煲湯材料使用，可以發揮養陰潤肺功效。推薦一款高顏值又美味的藥膳，可收益氣養陰、潤肺止咳之效。

■百合珍珠肉丸

材料：

豬肉碎200克、新鮮淮山20克、

新鮮百合20克、米200克

調味料：

葱末、薑末、香菜、枸杞各適量；

生抽半茶匙

做法：

1.新鮮百合洗淨後切末，淮山去皮磨蓉，與豬肉碎拌勻，加入生抽後，順同一方向攪拌至有彈性

2.加入葱末和薑末，攪拌均勻，然後分成12粒肉丸

3.米用溫水浸泡1小時後，瀝乾水備用

4.肉丸均勻裹上米粒，擺在碟上，用大火蒸25分鐘

5.撒上切碎的香菜和枸杞點綴，即成

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）