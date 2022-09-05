膚見：物理防曬品 如放鏡子在皮膚上

【明報專訊】6月澳洲之旅圓滿結束，開始進入第二階段已安排好的特別節目——入住香港隔離酒店7天。

在澳洲機場check in時，航空公司會要求出示回港文件，包括新型冠狀病毒PCR核酸檢測陰性結果，檢測必須在航班預定起飛時間前48小時內進行；其次是2019冠狀病毒疫苗接種3針紀錄和將會入住的隔離酒店證明。

我的性格是緊張型，所以一早已將所有文件準備妥當並順利登機。飛機從悉尼早上出發，晚上10點安全到達香港。抵達機場之後，需要完成快速測試及呈陰性、做核酸檢測，再等衛生署發出一份7天強制檢疫令文件，這段時間不能離開酒店房間。如果不遵守檢疫令，可處罰款$25,000和監禁6個月。我選擇入住機場附近的酒店，但當所有程序完成後，已是深夜1時半了，酒店貼心地預備了1份外賣晚餐，讓我們可以帶上房，但實在太勞累了，只想盡快入睡。

上一篇〈PA幾多「+」先夠防曬？〉（bit.ly/3e5Xisq）提到防水防汗與抗水耐汗產品的分別，這裏再深入講解。以防水和抗水的分別作解說，至於防汗和耐汗的分別是同一道理。

想想防水的雨衣和水鞋，就算是滂沱大雨，無論接觸時間是1、2或3小時，只要防水性能好，都不會入水。但防曬霜明顯不像雨衣，不能防水，但可以抗水。抗水是指過了一段時間之後便需要補塗，在產品瓶上有清晰寫明時間。FDA在2011年6月立例，防曬產品包裝標示，由防水（waterproof）改為抗水（water resistant），並需附註經過實驗之後可抗水或耐汗之時間，意思是指相隔幾耐便需要再塗抹。

簡單地說：一般防曬霜需要每兩小時再塗，但如果流汗太多或時常出入水中，就視乎所用的防曬霜耐汗和抗水能力，大部分都在40或80分鐘後需要補塗。

化學防曬被吸收或致敏

至於物理防曬或化學防曬產品，你又會選擇哪一樣呢？物理防曬就好像將一面鏡子放在皮膚上，把紫外線反射出去令皮膚不受傷害。成分主要分為2種，二氧化鈦（TiO2）和氧化鋅（ZnO）。物理防曬好處在於不吸收，只停留在表面，不會滲入肌膚及殘留體內，安全健康，適合濕疹、孕婦等使用；除此之外，對地球環境無害，十分環保（environmental friendly）。

至於化學防曬，由幾種化學物質組成，先吸收到皮膚中，化學物質就將吸收的紫外線轉換成熱能。除了在皮膚表面，血液中也會檢測到，所以對一些人可能會引起皮膚敏感。而長遠安全來說，FDA仍繼續做更多研究去確定。除此之外，化學防曬大多含有塑膠微粒，會污染海洋，只適合用於平時外出和泳池游泳使用。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）