唔願返學怕見人 說話口窒窒 長期閉關現社交退縮

【明報專訊】莘莘學子重返校園開展新學年，疫情持續近3年，學生徘徊在停課、長假、網課多時，與老師、同學相聚時間變得奢侈，社交活動大減。有機構調查發現六成中學生疫下社交意欲下降，害怕面對面溝通，憂慮出現「社交退縮」（social withdrawal）。

專家指，不單青少年有社交退縮，精神病患、獨居長者都是高危一族，置之不理恐演變成情緒病甚或社交恐懼症。

疫情下各種防疫、社交距離措施，影響青少年校園及社交生活。香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組（下稱路德會）社工吳巧華留意到，第五波疫情後，平時接觸開的學生社交能力倒退、自信心下降，嚴重者甚至連語言能力亦出現問題。「有一個中三同學說話『窒吓窒吓』，咬字含糊不清，無法組織句子表達自己，跟我說『好似講唔到嘢』，因為他留在家中太長時間，家人間不太多溝通，沒有人和他說話。」她說這名學生本身很健談，但疫情重返校園變得無自信，質疑自己的說話能力，甚至復課出門口上學見到很多人、乘車都感到害怕，與同學相處又會緊張、焦慮，擔心自己的言行舉止會否得罪人，「與之前我認識的他有很大分別」。

處理不當 變社交恐懼症

吳巧華指，青少年踏入發展階段，理應渴望接觸同輩，對不同活動產生興趣，從中建立自我認同和累積各種生活經驗，為成年獨立自主的階段作準備；但防疫措施令他們失去各種社交活動，康體設施不開放，又不能到訪同學的家，只能留在家中。「在家中，毋須太注意自己的肢體動作、表情管理、說話技巧等，如何表達到自己意思之餘又能讓人舒服。」這些社交和溝通能力是需要練習，但「這些訓練暫停，再出來見人，就會不知怎樣開始（社交）」。

她亦留意到部分疫前很活潑外向的青少年，疫情下社交意欲漸漸減退，不參加活動，或已出現社交退縮，「一些本身自信心偏低或有特殊教育需要的學生，已經見到『匿得好埋』，以前還會與相熟、可信任的人有一定社交，但聽家人說，第五波疫情的長假期間，他們真的只躲在牀上，即使之前訓練到他們回覆信息，現在都不應機，老師亦反映過擔心某些學生新學年不會上學」。社交退縮處理得不好，增隱蔽風險之餘，還可能演變成焦慮、驚恐、社交恐懼等病症。

「社交退縮是一個現象、行為模式。」臨牀心理學家梁重皿指，當事人的社交意欲減少，與外界接觸的頻率和程度減低。「社交退縮不是精神疾病，但不同的精神疾病有可能出現社交退縮徵狀，包括焦慮症、抑鬱症。」很多不同的原因導致社交退縮，如疫情下沒有社交，習慣了留在家中，不想外出，愈來愈沒有社交刺激（social stimulation），繼而也不習慣社交；其他原因如精神健康問題、因自卑或失業覺得羞恥不想見人，又或居住地方很偏遠，身邊沒有支援網絡而感到孤立。她解釋，當人缺乏社交互動，會失去被支援、明白的正面感覺，會愈來愈退縮，情緒也會變差。

上學遲到不想外出 家長要留神

「任何年齡層都會出現社交退縮。」梁重皿表示，精神病患者、缺乏支援網絡的人會有較高風險，例如獨居長者，「他們社交支援網絡很弱，疫情下根本見不到任何人，又不懂得使用社交媒體和軟件，失去社交渠道」。社交退縮的特徵有：

1. 逐漸失去參加任何活動的興趣，連平日喜歡的活動都提不起勁

2. 盡量減少與其他人接觸

3. 感到很孤單、焦慮、抑鬱、煩躁

4. 與人相處出現問題，如擔心被別人拒絕等

梁重皿強調，在疫情的大環境下出現社交退縮乃正常現象，輕微情况問題不大，毋須過分憂慮，但要多關心高風險一族，尤其本身患有抑鬱或焦慮症的個案，「在疫情下減少外出，更加『收埋自己』；當要正常上學或上班病情就變 得嚴重」。如果社交退縮嚴重影響日常生活就需要求助。

「青少年可能都不為意自己有社交退縮。」吳巧華建議學生可以寫下近日做過的事情，看看留家時間會否多於外出，或是否有人邀約卻沒意欲赴約；有需要可向教師、社工求助。而家人亦可留意孩子放假期間是否只在家打機，即使康體設施已開放也不外出，開始上學遲到、不願上學，若發現情况與疫情前不同，並且與性格無關，有疑慮應及早跟班主任或社工透露，商討應對方法。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：朱建勳

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