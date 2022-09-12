肺肝脾失調 肺氣上逆 化痰順氣治久咳

【明報專訊】俗語云：「諸病易治，咳嗽難醫」。

中醫認為咳嗽的總病機是「肺氣上逆」，可是引致肺氣上逆的原因卻非常多，在診治時必須仔細判斷，才可對證下藥。痰阻、氣機失調、肺陰不足，都是慢性咳嗽的常見病因，在治療方面要重視祛痰、理氣、補益。

咳嗽一病按照其病發機理，可分「外感」和「內傷」兩類。

外感咳嗽的成因為外邪侵襲，影響肺臟宣發和肅降的能力，導致肺氣上逆而咳，臨牀證候大致分為風寒、風熱、風燥3類，屬實證。外感咳嗽有發病相對急驟、病程較短的特點，一般在外邪驅散後便可緩解。

脾胃受損 痰濕阻肺

內傷咳嗽的病機則較複雜，多與臟腑失調有關，特別是肺、肝、脾三臟失調，臨牀上多為虛證或虛實夾雜證。內傷咳嗽有病程長、起病緩慢、病情反覆時好時壞的特點。從四診中收集病人資料，加上了解病史與治療經過，有助初步診斷。

內傷咳嗽其中一種常見證候為痰濕阻肺，臨牀上與鼻水倒流、氣管敏感有關的長期陣發型咳嗽多屬此類。由於素體脾虛，或因嗜食生冷、甜膩，以致脾胃受損，運化欠佳，痰濕水飲容易形成，妨礙肺氣運行，導致肺氣上逆。患者常見痰多而質黏，常感到有分泌物卡在呼吸道，或感覺鼻水倒流。這些徵狀每於早上、飯後或環境變化時加重，常使患者突然因咽喉不適或痕癢而誘發咳嗽清嗓動作。此外脾虛痰濕者還可見胃口欠佳、消化不良、容易腹瀉、舌體腫大、舌苔白膩等。

中醫治療這類咳嗽，會從健脾、燥濕化痰方面入手，改善「脾虛生痰」的問題。常用方藥如二陳湯、三子養親湯、法半夏、陳皮、苦杏仁、款冬花等，都是藥性偏溫的藥物。患者需留意戒食寒涼生冷，避免受寒。多做運動鍛煉身體，能幫助補氣健脾，減少痰濕生成。

情志不暢 肝火犯肺

另一種常見內傷咳嗽證候為肝火犯肺。由於情志不暢，肝失條達，鬱而化火，以致「木火刑金」：當肝火上逆犯肺，使肺氣不降，因而上逆為咳。屬於肝火犯肺的咳嗽每於精神緊張、情緒激動時誘發，患者常見胸悶痛、呼吸不暢、胃氣脹、口苦、咽乾、容易胃酸倒流。患者在咳嗽時常有氣逆上衝的感覺，而且痰量不多。肝火熾盛者由於熱傷血絡，在咳嗽時或見痰中夾雜血絲，自覺胸口、咽喉有燒灼感。此外患者亦可見怕熱、面紅耳赤、性急易怒、舌紅少津等。

這類咳嗽的中醫治療需要清肝瀉火、降氣止咳，常用方藥如小柴胡湯、瀉白散、枳殼、旋覆花、牡丹皮、浙貝母等。患者宜注意保持情緒舒暢，學習放鬆減壓，避免過度思慮和動怒，以防肝火上炎。同時要少吃辛熱刺激、油膩、難消化的食物，避免熱氣上火，或食滯胃腸而引起肝胃不和，造成氣滯。

久病傷氣陰 陰虛肺燥

肺陰不足也是臨牀常見的內傷咳嗽原因。中醫認為久病易傷氣陰，特別是當患上會出現發燒症狀的熱病，只要患病時間一長，便會消耗陰津，有可能導致陰虛肺燥。這類型咳嗽的特點是乾咳無痰、咳聲清脆響亮、咽喉乾涸、容易聲沙。此外患者也可見潮熱、盜汗、小便短赤、煩躁多夢、舌紅質乾等。

這類咳嗽的中醫治療需要養陰清熱、潤肺利咽，常用方藥包括沙參麥冬湯、百合固金湯、川貝母、百合、枇杷葉、羅漢果等，通過滋潤改善陰虛肺燥。患者需要留意多補充水分，保持充足睡眠，少食辛辣煎炸等會傷陰助火的食物。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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