對應貼士：蘇葉生薑茶 紓緩喉癢痰多陣咳

【明報專訊】不少外感病患者在病程後期都會出現陣發咳嗽、喉嚨痕癢、痰多的問題，可以困擾患者數周至數月。臨牀上患者可突然出現喉癢，一痕即咳，咳嗽每每在吹風受冷時加重，甚則可在夜裏咳醒。患者有時可咳出清稀痰涎，有時則感覺喉嚨有痰卡住咳不出來，需要不斷咳嗽清嗓，或會引致氣促、胸痛。患者在此時如果能夠喝點溫水，喉癢咳嗽或會暫時紓緩。

這種咳嗽的中醫理解為外感風寒、內蘊痰濕，既有外邪未解之標，亦有痰濕蘊肺之本。由於體內痰濕偏盛，脾胃運化欠佳，一旦受外邪侵襲，容易牽動痰濕，出現痰涕不止，持續刺激呼吸道的問題。在治療方面要一邊祛風驅寒解表，一邊燥濕化痰，常用方藥如小青龍湯、杏蘇散、二陳湯、白朮、蒼朮等。

戒寒涼肥膩甘甜食物

患者需戒吃屬性寒涼生冷的食物，如雪糕、凍飲、薄荷糖、白菜、香蕉、葡萄、雪梨、橙、白粥、瓜菜湯、涼茶等，以免刺激呼吸道。肥膩、甘甜等食物如糖果、甜點、含糖量高飲料亦不宜食用，以免助濕生痰。要注意保暖，避免前胸、上背、頸項等位置吹風受寒。在患上風寒夾濕咳嗽期間，如患者痰多，一些有清熱、潤肺功效的中藥或中成藥亦不宜服用，如川貝枇杷膏、沙參、川貝母、海底椰、猴棗等，以免與病情相冲，而使喉癢痰多咳嗽的情况加重。飲用有祛風寒、燥濕化痰功效的蘇葉生薑茶，對紓緩喉嚨痕癢、痰多陣咳會有幫助。

■蘇葉生薑茶

材料：紫蘇葉10克、生薑3片、陳皮2至3瓣

製法：開水冲泡全部材料10至15分鐘，溫服，每日1至2次

功效：祛風散寒化痰

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