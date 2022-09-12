骨骼「偵」奇：髕骨肌腱斷裂 跳躍運動殺手

【明報專訊】髕骨肌腱斷裂並不常見，然而一旦發生，會嚴重影響運動員生涯。經典例子是籃球球星林書豪，2017年代表布魯克林籃網迎戰印第安納溜馬的NBA賽事中，在上籃落地時受傷，導致髕骨肌腱斷裂。結果他整個賽季都報銷了，而即使經過手術復康，林書豪亦失去之前的爆發力。

髕骨肌腱是大腿股四頭肌的延伸，位於髕骨下方，連接髕骨與脛骨。當股四頭肌收縮，會透過肌腱拉動髕骨，再透過髕骨肌腱，把力量傳到脛骨，令膝蓋由屈曲到伸直。整個髕骨關節結構幫助跳躍，變換前後前進方向，減速避震，是一個非常重要的膝部結構。

助跳躍減速避震 斷裂3大成因

髕骨肌腱非常粗壯，平均寬度有25至40毫米，厚約5至7毫米，一般可以承受約17倍身體重量的力量。一條如此強健的組織，在正常情况下並不容易斷裂，因此髕骨肌腱斷裂之發生，通常有多種原因結合導致：

1.跳起落地摔倒

髕骨肌腱斷裂一般發生於股四頭肌強烈的離心收縮之時。離心收縮是指肌肉組織在伸長的狀態下收縮。正常情况下，肌肉收縮會令肌肉縮短，但如果肌肉收縮時肌肉本身的狀態在拉長，這種反向力量會令肌肉或肌腱受傷。舉一個例子，當運動員跳起落地向後摔倒時，腳步被卡住，股四頭肌會呈現強烈的離心收縮，導致髕骨肌腱斷裂。

2.重複受傷致隱患

髕骨肌腱結構粗壯，本來並不容易斷裂，但如果肌腱本身已經傷痕纍纍，就另作別論。重複的跳躍動作或急停轉向運動，股四頭肌會不斷地離心收縮，對髕骨肌腱造成很大的壓力，過度負荷會令肌腱出現微撕裂和發炎，這種慢性肌腱勞損發炎俗稱「跳躍者膝」（jumper's knee）。慢性發炎會使肌腱組織纖維化及脂肪化，影響肌腱彈性及質素，變得較易斷裂。

3.其他因素

糖尿病、副甲狀腺亢進、使用類固醇、肥胖等，也會增加斷裂風險

髕骨肌腱斷裂，患者形容為「覺得個菠蘿蓋甩咗上去」；因為髕骨肌腱是連接大腿股骨與小腿脛骨的橋樑，肌腱斷裂等於兩者失去連接，無法伸直小腿。徵狀包括：

‧劇烈前膝痛

‧感覺關節脫位

‧不能主動伸直小腿

‧瘀腫

髕骨肌腱斷裂需要透過手術來縫合，術後需要佩戴護膝4至6星期，限制膝蓋屈曲，保護修補的肌腱。及後需要接受長時間的物理治療，以改善膝關節幅度、柔軟度及股四頭肌肌力。復康時間普遍需要接近1年。

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文：嚴永藝（骨科專科醫生）