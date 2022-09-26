蛇咬蜂螫野豬猴子攻擊 行山遇襲急救法

【明報專訊】秋意漸濃，又是登山遠足旺季。香港山野郊外，常見蛇、猴子、野豬、蜂等動物出沒，一旦遇襲，怎麼辦？

被蛇咬要立即吮毒放血，還是要紮緊傷肢防止毒素擴散？被蜜蜂螫傷，應否立即徒手拔出螫針？有急症科專科醫生教路，即使行山「遇襲」也毋須手足無措。

「秋風起，三蛇肥」，蛇在秋季活躍捕食準備過冬，如果行山時被蛇咬傷，是否一定中毒？要立即吮毒、放血才能保命？

蛇咬吮毒放血大錯特錯

根據漁農自然護理署資料，香港有52種蛇，其中14種為毒蛇。熱愛長跑、遠足並著有野外醫學書籍的急症科專科醫生蕭粵中，遇過不少被蛇咬傷的個案，「臨牀遇到傷病者因被蛇咬求醫，以青竹蛇咬較多」。青竹蛇又稱白唇竹葉青，是香港最常見毒蛇之一；較罕見的毒蛇有眼鏡蛇、眼鏡王蛇、金腳帶、銀腳帶等。他不建議被蛇咬後，走近分辨牠的種類，甚或捕捉、打死蛇拿給醫生看，「有時候為了想看清楚蛇的外貌，距離太近反而構成危險」。用手機拍照給醫護人員看就足夠。

在電視劇中吮毒、放血的情節，皆是大錯特錯！「對傷口造成更大破壞，甚至增加繼發性傷口感染的風險。」至於紮緊傷肢，蕭粵中亦不建議，「被蛇咬的處理方法取決於蛇毒類型，以澳洲為例，大部分蛇毒是神經毒素，所以外國文獻建議急救時要紮緊傷肢，避免神經毒素走勻全身，以致神經癱瘓，帶來生命危險」；而香港常見的青竹蛇，毒液以細胞毒素為主，主要破壞傷口附近的皮膚和肌肉等組織，若把傷肢紮得太緊，阻礙血液及淋巴回流，只會讓毒液不能稀釋，傷口破壞得更嚴重，或令傷肢出現缺血性傷害。而且，「即使被毒蛇咬到，有時是『乾咬』（dry bite），沒有注射毒液，只是咬傷」。因此，蕭粵中表示，被蛇咬傷後應該先護理及包紮傷口，盡量別移動傷病者，然後盡快召喚救護人員。到急症室觀察、驗血後，才可以分辨傷者有無中毒。如病徵輕微只有腫脹，沒有系統性傷害，便會採取支援治療。「有些被青竹蛇咬的嚴重個案，發現凝血出現問題，就需要注射解毒血清。」因青竹蛇毒液中含有血液毒素，會破壞血液細胞，造成溶血反應，紅血球被破壞而造成貧血，血小板急降，妨礙凝血。

蜜蜂螫針連毒囊 宜用硬卡挑走

蜜蜂同樣令人聞而生畏，但蕭粵中表示，在香港被蜂類螫傷的求醫個案中，大部分都不是蜜蜂造成，「蜜蜂相對溫馴，很少主動螫人，除非有人主動逗弄蜂巢」。不過其他蜂類，例如不同種類的黃蜂（黃腰胡蜂、果馬蜂等）侵略度較高，有時經過草叢騷擾到牠們，就會攻擊人。他亦留意到，很多時傷者求醫時會問醫生螫針是否仍留在體內，但其實蜜蜂的螫針肉眼能見，而被其他蜂類螫傷則不會留下螫針。「被蜜蜂螫傷後建議盡快移除螫針，因為有毒囊連着螫針，會不斷放出毒素」，惟不建議徒手拔，因為按壓時可能會把毒液注射到體內，可用硬卡如信用卡，把針挑出來；如果沒有硬卡，在拔針時應避免擠壓毒液囊。處理傷處時可以用冰袋或濕毛巾冷敷，減輕紅腫、痛楚，如果傷口很多就應該求醫檢查。另外，如身體對毒素產生過敏反應，影響可以很嚴重，包括過敏性休克、過敏性氣道障礙等，嚴重可致命，因此應盡快求醫。他指，現時消防處的救護員部分會配備「過敏急救筆」（腎上腺素自動注射器），治療嚴重過敏反應。

猴子「露齒笑」 處備戰狀態

在郊野公園和山徑中，有時還會遇到大型動物，如野豬和猴子。「遇見野生動物，不要近距離接觸，更加避免餵飼。」蕭粵中表示，猴子靠近，不是想襲擊人，而是想搶走膠袋、背囊，拿取食物，因此避免手持膠袋和食物吸引牠們。要留意猴子像露齒笑的表情，其實代表牠們感到緊張、處於備戰狀態，要格外小心。另外，如果看見幼小猴子或野豬，千萬不要接近、逗弄牠們，因為牠們的母親通常在附近，會誤以為你要傷害孩子，向你襲擊。遇上野豬應該面向牠們然後慢慢退後離開，如果牠們顯露惡意，人根本不可能跑得比牠們快，所以應該立即爬到樹上或大石等高處，避開攻擊。

被動物襲擊受傷 壓法止血

如被猴子或野豬襲擊受傷，「除了要護理傷口，包括清洗傷口，可以用直接壓法止血，然後包紮，而且應該求醫」。動物口中帶有細菌，除了清創，醫生或會處方抗生素，減低繼發性傷口感染，亦可能需要接種破傷風和狂犬病疫苗，「哺乳類動物可能帶有狂犬病，雖然香港已超過20、30年沒有出現，但也不可以掉以輕心」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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