植物篇：毒菇無樣認 鮮色白色一樣中招

【明報專訊】雖然植物不會攻擊人，但如果大家「手多多」或會出事。急症科專科醫生蕭粵中提醒，在郊外不要觸摸不熟悉的植物，因為可能導致皮膚敏感，例如漆樹樹汁含漆酚，或引起過敏反應，「如果漆樹有缺口，流出樹汁，接觸後會引致過敏性皮膚炎，會紅腫、疼痛、痕癢」，應盡快用清水冲洗，輕微過敏會自己消散，但如果情况持續甚至惡化，便需要求醫。

再者，野外有不少有刺植物，一不小心也可能被刺傷。蕭粵中舉例，「跌倒時一手捉住一棵有刺的植物就會被刺傷，傷口可能很細，但可以刺得很深，而且植物可能帶有細菌，所以不要掉以輕心」。清洗傷口後要留意患處，如愈發腫痛，甚至發燒，就應盡快就醫。

植物不但有尖刺或含致敏物質，更可能有毒，小心病從口入！蕭粵中指，香港郊野有很多有毒植物，例如著名的「香港四大毒草」：羊角拗、斷腸草、洋金花和牛眼馬錢，服後會令人中毒，嚴重可引致死亡，因此切勿胡亂採摘郊野植物及果實食用。

此外，食用野生菇類而中毒的案例時有聽聞，本月初也發生過一宗懷疑個案。只要避開顏色鮮艷的菇菌，就不怕中毒嗎？蕭粵中表示，野外有不少有毒菇菌，有些外表跟食用菇菌非常相似，並且是白色，如常見的小托柄鵝膏菌和綠褶菇，「（前者）裏面的毒素會傷害肝臟，嚴重可導致急性肝衰竭。曾經有病人吃了後出現急性肝衰竭，需要肝臟移植治療」；綠褶菇則會引致類似腸胃炎的徵狀，上吐下瀉，嚴重可致脫水。他強調，「真的不建議大家在野外採摘菌類回家吃，應到適當地方如街市購買正常來源地的菇菌類，比較安全」。